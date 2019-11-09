«Чёрный столб, чёрный репродуктор». Она была среди минчан, которые узнали о начале ВОВ на Комсомольском озере

Беларусь часто называют партизанской республикой. Это уважительное наименование появилось со времён ВОВ. У нас нет такого места, которое бы не затронула война. Так что всю Беларусь можно назвать военным музеем. Только памятников, мемориалов - 9 тысяч, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» .

Пожалуй, самый страшный – в Хатыни. 186 символических могил находятся на территории комплекса. И каждая напоминает не об одной жизни, а о сотнях жителей целой деревни, которую не смогли восстановить после войны. Так как делать это было просто некому: заживо были сожжены все – от стариков до грудных младенцев. Три берёзы и неугасающий огонь – в память о погибших.

Наш музей истории Великой Отечественной войны был создан первым в мире. Экспонаты для него начали собирать ещё во время войны, а открыли сразу после освобождения Минска, уже в октябре 1944 года. Сейчас Беларусь – единственная страна, в которой для такой экспозиции построили новое здание.

Причём на проспекте, переименованном в честь Победителей в год 60-летия Победы. Анна Ивановна уже более 40 лет работает в музее – говорит, что современное здание привлекло новое поколение.

Галина Скоринко, заместитель главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Слышу, как один молодой человек говорит другому: «Ты был в этом музее?» Говорит: «Ещё не был». «Слушай, сходи – клёвый музей». Вы знаете, какие бы ни были слова – но самое главное, что он придёт в музей. Беларусь освобождали представители всех народов СССР. Сейчас к нам едут внуки, и они радуются тому, что, оказывается, никто в Беларуси не уничтожил память о тех, кто пришёл сюда освобождать Белоруссию.

Фото из экспозиции – такие же, как в её альбоме. Это – члены минского подполья. Неонила Кирилловна была среди них в годы войны.