«Не наклонять велосипед, а поворачивать рулём». Ездим на велосипеде зимой. 3 совета

Диана Надвикова, общаясь с нами, отмечает, что не может представить свою жизнь без велосипеда. Сев за руль двухколёсного друга ещё в 10 лет, сегодня девушка не расстаётся с ним даже зимой.

Диана Надвикова, велосипедист:

«Ты что, зимой на велосипеде, как так можно? Это холодно, это опасно». Столько причин у людей, почему не надо ездить. Но, на самом деле, опыт европейских стран и скандинавских стран показывает, что вполне можно прекрасно ездить. Диана – специалист по тестированию программного обеспечения в столичной IТ-компании. Она, как никто, знает, что сидячая работа в офисе плохо сказывается и на самочувствии, и на фигуре.

Диана Надвикова:

Когда раньше я ездила на общественном транспорте зимой, то такой ещё приезжаешь на работу сонный, не проснувшийся, хочется спать. А когда полчаса проехался, у тебя и настроение другое, и более бодрый. В студёную зимнюю пору молодая минчанка крутит педали велосипеда только второй год. А вот в Европе и за Полярным кругом нередко встретишь бабушек, которые в мороз едут на том же двухколёсном за продуктами в магазин.

Чтобы ездить по снегу или скользкому льду, и не падать, стоит знать всего одну хитрость. Максим Пучинский, специалист по велоинфраструктуре:

Надо при поворотах не поворачивать корпусом, не наклонять велосипед, а непосредственно поворачивать рулём. То есть корпус остаётся прямо, велосипед остаётся прямо, поворот происходит только рулём. Важно и правильно одеться. Тёплые ботинки и перчатки отлично подойдут, если надо проехать, например, 5 километров. Для дистанции побольше эксперты советуют купить специальное дышащее термобельё.

Максим Пучинский:

Например, в дождь, когда намокает одежда, вы едете на велосипеде и нагрузка, ветер приходятся как раз на колени. Для того, чтобы их сохранить в тепле, важно надевать наколенники. Однако обновку, в таком случае, предстоит купить не только себе, но и личному двухколёсному транспорту. Зимние шины можно найти в магазинах велотоваров. Стальные шипы и агрессивный протектор вдоль всей покрышки улучшают сцепление с заснеженной дорогой. В зависимости от марки и количества этих самых шипов, гарантия безопасности обойдётся в 100-150 рублей.

Велоинфраструктуру в Минске развивают из года в год. Сегодня велодорожки есть вдоль главных проспектов столицы, самая длинная – больше 27 километров. В 2019 году начнут строить ещё 3 участка.