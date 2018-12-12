«Не наклонять велосипед, а поворачивать рулём». Ездим на велосипеде зимой. 3 совета

Диана Надвикова, общаясь с нами, отмечает, что не может представить свою жизнь без велосипеда. Сев за руль двухколёсного друга ещё в 10 лет, сегодня девушка не расстаётся с ним даже зимой.
Диана Надвикова, общаясь с нами, отмечает, что не может представить свою жизнь без велосипеда. Сев за руль двухколёсного друга ещё в 10 лет, сегодня девушка не расстаётся с ним даже зимой.
Диана Надвикова, велосипедист:
«Ты что, зимой на велосипеде, как так можно? Это холодно, это опасно». Столько причин у людей, почему не надо ездить. Но, на самом деле, опыт европейских стран и скандинавских стран показывает, что вполне можно прекрасно ездить.
Диана – специалист по тестированию программного обеспечения в столичной IТ-компании.
Она, как никто, знает, что сидячая работа в офисе плохо сказывается и на самочувствии, и на фигуре.
Диана Надвикова:
Когда раньше я ездила на общественном транспорте зимой, то такой ещё приезжаешь на работу сонный, не проснувшийся, хочется спать.
А когда полчаса проехался, у тебя и настроение другое, и более бодрый.
В студёную зимнюю пору молодая минчанка крутит педали велосипеда только второй год. А вот в Европе и за Полярным кругом нередко встретишь бабушек, которые в мороз едут на том же двухколёсном за продуктами в магазин.
Чтобы ездить по снегу или скользкому льду, и не падать, стоит знать всего одну хитрость.
Максим Пучинский, специалист по велоинфраструктуре:
Надо при поворотах не поворачивать корпусом, не наклонять велосипед, а непосредственно поворачивать рулём. То есть корпус остаётся прямо, велосипед остаётся прямо, поворот происходит только рулём.
Важно и правильно одеться. Тёплые ботинки и перчатки отлично подойдут, если надо проехать, например, 5 километров.
Для дистанции побольше эксперты советуют купить специальное дышащее термобельё.
Максим Пучинский:
Например, в дождь, когда намокает одежда, вы едете на велосипеде и нагрузка, ветер приходятся как раз на колени. Для того, чтобы их сохранить в тепле, важно надевать наколенники.
Однако обновку, в таком случае, предстоит купить не только себе, но и личному двухколёсному транспорту. Зимние шины можно найти в магазинах велотоваров.
Стальные шипы и агрессивный протектор вдоль всей покрышки улучшают сцепление с заснеженной дорогой. В зависимости от марки и количества этих самых шипов, гарантия безопасности обойдётся в 100-150 рублей.
Велоинфраструктуру в Минске развивают из года в год. Сегодня велодорожки есть вдоль главных проспектов столицы, самая длинная – больше 27 километров.
В 2019 году начнут строить ещё 3 участка.
Александр Дорохович, глава администрации Заводского района г. Минска:
Приступим к проектированию велодорожки, которая будет второй магистральной – от Чижовского водохранилища до Цнянского. Мы, конечно, хотели бы, чтобы были учтены все пожелания наших граждан, были учтены все недостатки. Хотелось бы, чтобы получилась хорошая, востребованная, благоустроенная велодорожка.