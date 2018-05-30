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«На руке текст написать, хотя бы, чуть-чуть»: шпаргалки солистки Большого Анастасии Москвиной

30 мая 2018 18:43
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«На руке текст написать, хотя бы, чуть-чуть»: шпаргалки солистки Большого Анастасии Москвиной-1

«Звезда» оперного театра, народная артистка Беларуси Анастасия Москвина к шпаргалкам относится менее категорично. Творческая профессия не так строга к экзаменуемым.

Более того, шпаргалки помогают ей и сейчас.

«На руке текст написать, хотя бы, чуть-чуть»: шпаргалки солистки Большого Анастасии Москвиной-4

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси:
Иногда какую-то песню нужно быстро выучить и мозг не всегда срабатывает, надо подсмотреть слова. И часто используем – на руке какой-то текст написать, хотя бы, чуть-чуть, минимально.

Поэтому, в принципе, наверное, это – хороший опыт.

Немногие знают, что своё призвание Анастасия Москвина нашла не сразу.

«На руке текст написать, хотя бы, чуть-чуть»: шпаргалки солистки Большого Анастасии Москвиной-7

Анастасия Москвина:
У меня такой был путь довольно сложный: сначала – одна профессия, потом – другая. Я искала себя. Родители мои мне позволяли это делать, спокойно отпускали меня в такое свободное плавание, поддерживали меня во всех моих начинаниях. И всё это завершилось прекрасным финалом.

И напоследок, «звезде» белорусской оперы удалось по-настоящему нас удивить.

Анастасия Москвина:
Если честно, я бы ещё куда-нибудь сейчас поступила. И, может, даже пойду учиться.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Анастасия Москвина

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