«На руке текст написать, хотя бы, чуть-чуть»: шпаргалки солистки Большого Анастасии Москвиной

Более того, шпаргалки помогают ей и сейчас.

«Звезда» оперного театра, народная артистка Беларуси Анастасия Москвина к шпаргалкам относится менее категорично. Творческая профессия не так строга к экзаменуемым.

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси: Иногда какую-то песню нужно быстро выучить и мозг не всегда срабатывает, надо подсмотреть слова. И часто используем – на руке какой-то текст написать, хотя бы, чуть-чуть, минимально.

Анастасия Москвина:

У меня такой был путь довольно сложный: сначала – одна профессия, потом – другая. Я искала себя. Родители мои мне позволяли это делать, спокойно отпускали меня в такое свободное плавание, поддерживали меня во всех моих начинаниях. И всё это завершилось прекрасным финалом.

И напоследок, «звезде» белорусской оперы удалось по-настоящему нас удивить.

Анастасия Москвина:

Если честно, я бы ещё куда-нибудь сейчас поступила. И, может, даже пойду учиться.