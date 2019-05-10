«Чтобы такие дети не сидели дома в четырёх стенах». В Бресте детей с ДЦП адаптируют с помощью настольного тенниса

Новости Беларуси. Спортивная секция, в которой все победители. В Бресте нашли альтернативу скучным процедурам и адаптируют детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата за теннисным столом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детский церебральный паралич все еще остается неизлечимой болезнью, но многие навыки можно и нужно развивать. Насколько эффективна в этом непростом деле игровая форма, узнавал корреспондент Петр Бутрим.

Заниматься не только в центре реабилитации, но и в спортзале Виктория Готовчиц начала всего два года назад. Сначала просто держать ракетку, затем подбивать шарик и выполнять подачу через сетку. После полугода усердных занятий движения пятиклассницы стали более точными и плавными. Простая игра стала приносить пользу и удовольствие.





Виктория Готовчиц:

Сейчас я уже хорошо отрабатываю накаты, на счет играю. У меня даже партнер есть. Здесь и круг общения у меня увеличился. Я завела новых друзей. Уже медаль первую заработала.

Истории этих ребят схожи в одном: у каждого есть запись в медицинской карте – ДЦП. И расхожая мысль родителей, что в спортивную секцию вход закрыт навсегда. Ведь даже добраться до тренировочного зала для многих из них уже испытание, тем более что в здании до сих пор нет пандуса. Но три вечера в неделю они все равно здесь.

Юрий Лагодюк, тренер по настольному теннису:

Самый главный эффект – это уверенность в себе. Они не чувствуют себя ущемленными. Социализация быстро происходит. Плюс физиология улучшается во всех отношениях.

Подход на занятиях строго индивидуальный и во многом построен на интуиции тренера. Стаж Юрия Лагодюка – 35 лет. Условия, в которых занимаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, не отличаются от обычных. На службе только робот, подающий мячи.

Петр Бутрим, СТВ:

Вид спорта выбран неслучайно. Реакция, координация, мелкая моторика и даже зрение – всё это можно развивать, не отходя от теннисного стола. Яркий пример – Яна Кармаш. Девушка пришла в настольный теннис семь лет назад. Теперь она кандидат в мастера спорта. Не только активно занимается, но и приводит в секцию детей с таким же диагнозом.

Яна Кармаш, кандидат в мастера спорта по настольному теннису:

Я хотела бы, чтобы дети с такой же проблемой, как у меня, раньше времени приходили. Чем раньше, тем лучше. Я пришла в 14 лет. Я бы хотела, чтобы такие дети не сидели дома в четырех стенах, а приходили на тренировки, общались. В Бресте сегодня несколько сотен детей с ДЦП. Но активный образ жизни ведут далеко не все. Задача тренеров – привести в спортзал, дать в руки ракетку и главное – увлечь. Ведь эффективность такой адаптации очевидна, в первую очередь – для родителей.