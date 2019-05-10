МВД Беларуси: День Победы прошёл без происшествий

Новости Беларуси. 9 мая прошло спокойно и без происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В МВД нашей страны озвучили некоторые цифры праздничного дня. Правоохранители обеспечивали правопорядок на 500 массовых мероприятий.

Традиционно самыми посещаемыми стали салюты и фейерверки. Они состоялись в 34 населенных пунктах страны. Наиболее значимые и масштабные торжества прошли в Минске.