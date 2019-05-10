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МВД Беларуси: День Победы прошёл без происшествий

10 мая 2019 13:38
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Новости Беларуси. 9 мая прошло спокойно и без происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В МВД нашей страны озвучили некоторые цифры праздничного дня. Правоохранители обеспечивали правопорядок на 500 массовых мероприятий.

МВД Беларуси: День Победы прошёл без происшествий-1

Традиционно самыми посещаемыми стали салюты и фейерверки. Они состоялись в 34 населенных пунктах страны. Наиболее значимые и масштабные торжества прошли в Минске.

МВД Беларуси: День Победы прошёл без происшествий-4

Зрителями вечернего концерта на площади Победы и салюта стали десятки тысяч минчан и гостей столицы.

# День Победы # общество # Фотофакт

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