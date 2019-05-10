С 14 мая перекроют движение на улицах Минска для репетиций парада ко Дню Независимости

Новости Беларуси. Белорусские военные начинают подготовку к параду в День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пешие коробки будут тренироваться на плацу военной комендатуры в Уручье, а механизированная колонна – на аэродроме «Липки». В этой связи, с 14 мая в течение пяти недель будут перекрываться для движения всех видов транспорта сразу несколько минских улиц.

Сергей Кипеть, начальник военной автомобильной инспекции минской военной комендатуры: По 11 июня каждый вторник в 4.50 будет полностью перекрываться движение по улице Основателей, затем по направлению на Озерище и до Колодищ.

После гусеничной пройдёт колёсная техника. Маршрут: улицы Основателей - Франциска Скорины - внешнее кольцо - затем до улицы Байкальская и конечная точка аэродром «Липки».

По четвергам обе колонны будут возвращаться в Минск по тем же путём. Время начала движения – 19.50.

Дороги будут перекрываться до полного прохождения обеих колонн. Ориентировочно это два часа. Водителям нужно учитывать эту информацию и выбирать исходя из нее маршрут движения.