Кто и зачем выложил мозаикой лестницу в Верхнем городе?

Пятая по счету Неделя дизайна в Минске. Событие призвано продемонстрировать прогресс и задать новые тренды. Рассказываем в программе «Минск и минчане», как готовились к этому мероприятию.

На десять дней территорию Верхнего города целиком превратили в выставочное пространство. На двенадцати площадках практически в круглосуточном режиме проходят лекции, мастер-классы, выставки и презентации.

Александра Судникович, организатор Минской недели дизайна:

Мы решили в этом году совместить все сферы дизайна, раньше такого не было. Не упустили возможность пригласить дизайнеров одежды, сумок. Целый день будут проходить показы от белорусских фэшн-дизайнеров. Также затронули имидж человека. Будут проводиться различные мастер-классы по имиджу, визажу, причёскам.

Верхний город – место притяжения туристов и минчан. С застройкой XVI-XVIII веков гармонично соседствуют рестораны, кафе, музеи. На старых улочках проходят представления уличных артистов. Вся эта атмосфера будет интегрирована и в предстоящий модный фестиваль. В этот раз организаторы планируют создать, действительно, интернациональное мероприятие.

Александра Судникович:

В феврале мы запустили конкурс на павильоны специально для Недели дизайна. Получили заявки из Франции, Мексики, Испании, Ирландии. И проекты были просто великолепные! Когда закончится монтаж павильонов, дизайнерские инсталляции будут долго радовать минчан и гостей столицы. Экспозиция украсит город как минимум до конца сезона. Среди десятков работ каждый сможет найти для себя что-то интересное и новое.

Тигран Асатриян, участник Минской недели дизайна:

Наш павильон называется «Эквилевити», это, как бы, зависший в воздухе. На Неделе дизайна в Минске участвуем впервые, но до этого мы делали такие проекты в Армении. Я и Ануш участвовали в архитектурном форуме в Дании. Опыт такого типа проектирования у нас уже есть.

В эти дни в бывших заводских цехах царит особая энергетика. Креативный процесс не останавливается ни на минуту. Волонтёры, дизайнеры, инженеры, повара, менеджеры и программисты – всех в рабочем процессе объединило творческое пространство. Авторы проектов воплощают в реальность самые смелые идеи и стараются сделать мир вокруг лучше.

Анастасия Гондлярская, архитектор:

Наш павильон называется «Sky the limite». Это павильон-манифест о том, как внешняя реклама заставляет нас погружаться в потребительство. И мы хотим все больше и больше покупать, перестаём думать о себе, перестаём думать о своих целях, о том, к чему мы движемся, и мечтать.

Пока в помещениях завершаются последние строительные работы, на открытой площадке проходит воркшоп по росписи манекенов совместно с Мастерской доброго дела, в которой занимаются детки-аутисты. Организаторы проекта вместе с зарубежными дизайнерами попытались создать диалог красками, а не словами. Созданная композиция станет частью инсталляции в Верхнем городе, которая будет служить подиумом и местом для фотосессий.

Вероника Езепчик, организатор Минской недели дизайна:

Этот проект – один из частей общего проекта «Фран», который называется «In between» – это мозаика на лестнице, и она представляет сферу фэшн, моды.

Бразильская гостья Фран уже более семи лет работает в сфере маркетинга и дизайна. Участвует в неделях моды Лондона и Милана. В Беларусь девушка приехала за вдохновением.