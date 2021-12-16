«Чтобы согрелись после всех этих ограничений и коронавируса». Вифлеемский огонь доставили в Гродно

Новости Беларуси. Пламя добра и мира в каждый дом. В кафедральный костел Гродно сегодня, 16 декабря, доставили Вифлеемский огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Святыня зажжена от негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме – месте, где родился Спаситель. Каждый год в канун Рождества огонь начинает путешествие в 6 000 километров по земному шару. По традиции специальным авиарейсом его доставляют из Израиля в Вену. В нашу страну священное пламя через границу передают католические скауты. В 2021 году впервые за много лет изменился маршрут следования. Обычно он пролегал через погранпереход «Брузги – Кузница». Однако по инициативе польской стороны пункт пропуска закрыт в одностороннем порядке, потому огонь белорусские волонтеры приняли на КПП «Берестовица – Бобровники». Несмотря на политические штормы и пандемию, верующие не отказываются от традиции. В Фарном костеле пламя установили возле главного алтаря, чтобы каждый желающий смог зажечь свою свечу добра и отнести домой.

Мои предки передали мне, что Иисус Христос есть на земле, и должен быть в каждом сердце, и любить люди друг друга должны.

Это очень трогательный момент, если честно. Душой проникаешься, что это действительно очень важный в жизни праздник. Действительно что-то сверхъестественное приходит в наши души, сердца и, конечно же, в семьи.

Ян Кучинский, настоятель кафедрального собора Святого Франциска Ксаверия:

Вифлеемский огонь является символом мира. Мы сегодня переживаем разного рода кризисы, мы это видим. И погода на улице даже такая пасмурная. Поэтому надеемся, что этот огонь зажжет в наших сердцах какую-то надежду, новый свет, новое будущее просто, чтобы мы немного согрелись. Согрелись после всех этих ограничений и коронавируса, после всех разных других ограничений, где-то путешествовать. Может быть, этот огонь зажжет в нас свет добра, единства, любви, тепла и взаимопонимания между нами.