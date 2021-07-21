«Чтобы сделать очередные шаги по удушению Беларуси». Александр Лукашенко о причине провокации с Ryanair

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это серьезный фейк. Мы никого не принуждали к посадке в Минске и маршруты не меняли. Некоторые могут сказать: вы знаете, Президент говорит неправду, ему невыгодно сказать правду, что мы якобы принудили к посадке этот самолет. Тогда я могу просто задать вопрос на подобный вопрос: у вас есть факты, что мы кого-то принуждали к посадке? Если они есть, положите их на стол. Если такие факты будут, мы извинимся перед всем миром за подобное деяние. Но до сих пор таких фактов никто не представил, что мы якобы вынудили этот самолет приземлиться в Минске. Нет таких фактов.

Ни вы, осведомленный журналист, и ваши коллеги, ни общественность на Западе, да и в Беларуси, не услышали пилота и ответы на вопросы, которые интересуют журналистов и международную общественность по этому делу. События с самолетом – это заранее спланированная провокация. И события после этого говорят, для чего нужна была эта провокация – чтобы сделать очередные шаги по удушению Беларуси, чтобы не допустить ее дальнейшего развития.

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