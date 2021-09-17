«Горжусь своей страной». В минском Дворце культуры прошёл праздничный концерт в День народного единства

Новости Беларуси. «Мая зямля – зямля яднання» – праздничный концерт и торжественное собрание в честь Дня народного единства состоялись во Дворце культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Объединенные любовью и гордостью за свою страну, в зале собрались люди разных профессий, конфессий и возрастов. Для них выступили заслуженные артисты Беларуси и творческие коллективы. С торжественной речью к присутствующим обратился глава Мингорисполкома Владимир Кухарев. Он отметил, что единство – это надежный щит нации, залог стабильности и основа дальнейшего развития.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы сегодня являемся народом, который гордится своей культурой, своими традициями. Сегодня патриотизм у каждого человека должен воспитываться именно на таких знаковых датах, которые формируют понимание родины, понимание чувства гордости за свою страну, чувства патриотизма и независимости.

Олег Левшунов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Белорусы еще плотнее объединились, а это поспособствует дружбе, это поспособствует улучшению развития нашей страны. Я как истинный патриот горжусь своей страной и люблю и дорожу тем, что я вырос и воспитался в Республике Беларусь.