«Выдернуть из дома на активный отдых прекрасную половину». «МамаЗал» открыли в боровлянской школе

В стенах Боровлянской средней школы №3 правит спорт. Сюда за бодростью и силой можно приехать не только в праздничную субботу, но и каждые выходные. Подробнее рассказываем в программе «Минск и минчане» .

Анна Королевич, директор ГУО «Боровлянская средняя школа №3»: В прошлом году, на протяжении года у нас работал такой уникальный проект, как «ПапаЗал». От мам поступило очень много пожеланий. В этом году стартовал проект «МамаЗал». Спорт стал семейным, и я очень рада, что наше учреждение стало такой уникальной площадкой для семейного времяпрепровождения.

Спортивная суббота объединила около двух сотен родителей и детей. Для мам прошла тренировка по зумбе, папы поднимали железо в тренажерном зале, а малыши в это время резвились в бассейне.

Кирилл Шик, первый секретарь Минского ОК БРСМ: Немного заревновали мамы: они также хотят заниматься и плюс ко всему, у нас, все-таки, есть папы в декрете, которых тоже нужно разгрузить.

Спортивный праздник начался с торжественного построения на стадионе. Гостями мероприятия стали представители общественных молодежных организаций и титулованные белорусские спортсмены. Впрочем, звездные тренеры плодотворно сотрудничали с участниками проекта и весь прошлый год.

Игорь Сигневич, куратор проекта «ПапаЗал», мастер спорта международного класса РБ, пятикратный чемпион мира по гиревому спорту: Мы привлекали выдающихся белорусских спортсменов. Это спортсмены-олимпийцы: Магомед Нурутдинов, заслуженный участник летних Олимпийских игр в Пекине, он проводил мастер-классы по боксу. Мы привлекали представителей сборной РБ по гиревому спорту.

В новом году планируется расширить географию проекта и привлечь с помощью проекта «МамаЗал» к здоровому образу жизни сперва всю Минскую область, а потом и всю Беларусь.

Олег Иванюк, участник проекта «ПапаЗал»:

Задумка проекта очень хорошая, ходили в прошлом году, будем ходить в этом, надеюсь чаще.

Ева Агиевич, участница проекта «МамаЗал»:

Танцы были сложные, я потом устала и задыхалась.

Татьяна Агиевич, участница проекта «МамаЗал»:

А маме танцы очень понравились, жалко, что один раз в неделю. Было бы лучше, чтобы и два, и три.

Александр Костюкевич, участник проекта «ПапаЗал»:

Я рад, что школа организовала данное мероприятие. Очень забавно поучаствовать вместе с ребенком в конкурсах, пробежках. Соревновательный дух должен присутствовать всегда.