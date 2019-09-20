«Выдернуть из дома на активный отдых прекрасную половину». «МамаЗал» открыли в боровлянской школе

В стенах Боровлянской средней школы №3 правит спорт. Сюда за бодростью и силой можно приехать не только в праздничную субботу, но и каждые выходные. Подробнее рассказываем в программе «Минск и минчане».
В стенах Боровлянской средней школы №3 правит спорт. Сюда за бодростью и силой можно приехать не только в праздничную субботу, но и каждые выходные. Подробнее рассказываем в программе «Минск и минчане».
Анна Королевич, директор ГУО «Боровлянская средняя школа №3»:
В прошлом году, на протяжении года у нас работал такой уникальный проект, как «ПапаЗал». От мам поступило очень много пожеланий. В этом году стартовал проект «МамаЗал». Спорт стал семейным, и я очень рада, что наше учреждение стало такой уникальной площадкой для семейного времяпрепровождения.
Спортивная суббота объединила около двух сотен родителей и детей. Для мам прошла тренировка по зумбе, папы поднимали железо в тренажерном зале, а малыши в это время резвились в бассейне.
Кирилл Шик, первый секретарь Минского ОК БРСМ:
Немного заревновали мамы: они также хотят заниматься и плюс ко всему, у нас, все-таки, есть папы в декрете, которых тоже нужно разгрузить.
Спортивный праздник начался с торжественного построения на стадионе. Гостями мероприятия стали представители общественных молодежных организаций и титулованные белорусские спортсмены. Впрочем, звездные тренеры плодотворно сотрудничали с участниками проекта и весь прошлый год.
Игорь Сигневич, куратор проекта «ПапаЗал», мастер спорта международного класса РБ, пятикратный чемпион мира по гиревому спорту:
Мы привлекали выдающихся белорусских спортсменов. Это спортсмены-олимпийцы: Магомед Нурутдинов, заслуженный участник летних Олимпийских игр в Пекине, он проводил мастер-классы по боксу. Мы привлекали представителей сборной РБ по гиревому спорту.
В новом году планируется расширить географию проекта и привлечь с помощью проекта «МамаЗал» к здоровому образу жизни сперва всю Минскую область, а потом и всю Беларусь.
Олег Иванюк, участник проекта «ПапаЗал»:
Задумка проекта очень хорошая, ходили в прошлом году, будем ходить в этом, надеюсь чаще.
Ева Агиевич, участница проекта «МамаЗал»:
Танцы были сложные, я потом устала и задыхалась.
Татьяна Агиевич, участница проекта «МамаЗал»:
А маме танцы очень понравились, жалко, что один раз в неделю. Было бы лучше, чтобы и два, и три.
Александр Костюкевич, участник проекта «ПапаЗал»:
Я рад, что школа организовала данное мероприятие. Очень забавно поучаствовать вместе с ребенком в конкурсах, пробежках. Соревновательный дух должен присутствовать всегда.
Наталья Костюкевич, участница проекта «МамаЗал»:
Очень хорошее мероприятие, очень полезное, сплочает все семьи.
Никита Костюкевич, участник проекта «ПапаЗал»:
Мне все понравилось, пробежка была отличная!
А самые выносливые спортсменки после эстафеты и зажигательных танцев отправились в тренажёрный зал. Правильно – чтобы закрепить результат!
Наталья Коростелева, участница проекта «МамаЗал»:
Все вместе: и одноклассники, и родители. Это сближает и помогает и общению родителей и детей, и педагогов между собой.
Ирина Познякова, участница проекта «МамаЗал»:
Хороший тренер – профессионал, который может помочь, подсказать.
Тренер и вправду всем на зависть. Куратором проекта «МамаЗал» стал мастер спорта международного класса Максим Нехайчик. Он обещает, что скучать мамам не придётся.
Максим Нехайчик, куратор проекта «МамаЗал», мастер спорта международного класса по гандболу:
Одна цель – выдернуть из дома на активный отдых прекрасную половину. Чтобы они именно для себя отдохнули и просто укрепили свое здоровье.
Теперь двери спортивных площадок выходного дня официально открыты и для мам, ведь они устали сидеть на скамейках запасных и хотят активно проводить время всей семьей.
Андрей Боровиков, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Боровлянская средняя школа №3»:
Очень хочется, чтобы в новом сезоне проекты «ПапаЗал» и «МамаЗал» набирал свои обороты. Мы приглашаем к участию всех мама и пап всего Минского района. И хочется верить, что возможно сегодня, в наших стенах мы воспитываем будущих олимпийских чемпионов.
Семейный абонемент на посещение спортивных секций «МамаЗал» и «ПапаЗал» действителен каждую субботу, и совершенно бесплатно! Ведь кроме красивой фигуры, стальных мышц и бодрого духа, такие встречи помогают найти общий язык с близкими и ещё раз напоминают, что семья – самое главное, что есть у человека.
«Потом неделя идёт на «ура». Новый сезон проекта «ПапаЗал» стартует в сентябре в Боровлянской школе № 3