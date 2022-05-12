Будет включаться пение птиц и QR-коды с информацией. Новая экотропа «Царство желтоголового королька» появится в Заводском районе

Протяженность тропы 700 метров. Ее откроют в лесопарке «Ангарская-2» в начале июня – ко всемирному дню охраны окружающей среды. Маршрут будет соединять 141-ю и 8-ю школы. Благодаря этому у преподавателей обоих учреждений будет возможность проводить уроки на природе, изучать животный и растительный мир в шаговой доступности. Также вдоль пути следования будет установлено семь информационных стендов.

Зинаида Гордеюк, директор средней школы № 141:

На каждом стенде будет актуальная информация. Кроме этого, «Певчие птицы» – это будет стенд, на котором будут включаться, и мы будем слышать пение птиц. Будут QR-коды, на которых будет информация о деревьях. В дальнейшем у нас будет кольцевая экотропа, это будет проходить туда дальше, 162 школа, 21 гимназия. То есть будут связываться и другие школы.