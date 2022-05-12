Прямой эфир

Будет включаться пение птиц и QR-коды с информацией. Новая экотропа «Царство желтоголового королька» появится в Заводском районе

12 мая 2022 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В микрорайоне Северный появится новая экологическая тропа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Маршрут под названием «Царство желтоголового королька» разработали в ресурсном центре 141-й школы.  

Будет включаться пение птиц и QR-коды с информацией. Новая экотропа «Царство желтоголового королька» появится в Заводском районе-1

Протяженность тропы 700 метров. Ее откроют в лесопарке «Ангарская-2» в начале июня – ко всемирному дню охраны окружающей среды. Маршрут будет соединять 141-ю и 8-ю школы. Благодаря этому у преподавателей обоих учреждений будет возможность проводить уроки на природе, изучать животный и растительный мир в шаговой доступности. Также вдоль пути следования будет установлено семь информационных стендов.  

Будет включаться пение птиц и QR-коды с информацией. Новая экотропа «Царство желтоголового королька» появится в Заводском районе-4

Зинаида Гордеюк, директор средней школы № 141:  
На каждом стенде будет актуальная информация. Кроме этого, «Певчие птицы» – это будет стенд, на котором будут включаться, и мы будем слышать пение птиц. Будут QR-коды, на которых будет информация о деревьях. В дальнейшем у нас будет кольцевая экотропа, это будет проходить туда дальше, 162 школа, 21 гимназия. То есть будут связываться и другие школы.  

Будет включаться пение птиц и QR-коды с информацией. Новая экотропа «Царство желтоголового королька» появится в Заводском районе-7

В Заводском районе уже есть экотропа в Чижовке. Это одно из излюбленных мест жителей микрорайона. Для детей там проводятся квесты, экскурсии, пленэры и спортивные соревнования.  

# Экология # общество # Зинаида Гордеюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Муковозчик о Зеленском: «Любой день для комика может стать победой после того, как он предал и растоптал память родного деда»
12 мая 2022 14:38

Муковозчик о Зеленском: «Любой день для комика может стать победой после того, как он предал и растоптал память родного деда»

«Не всегда получается, к своему стыду». Чем в свободное время занимается министр юстиции?
12 мая 2022 14:16

«Не всегда получается, к своему стыду». Чем в свободное время занимается министр юстиции?

«Необходимо бояться равнодушных». Каких жизненных принципов придерживается Сергей Хоменко?
12 мая 2022 14:09

«Необходимо бояться равнодушных». Каких жизненных принципов придерживается Сергей Хоменко?