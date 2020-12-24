На столе должно быть 12 постных блюд. Католики готовятся встречать Рождество

Новости Беларуси. Накануне величайшего праздника – Рождества Христова – католики с семьями собираются за вилигийным столом. Это важнейшее событие христианского календаря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В костелах устанавливают вертепы. Это композиции с объемными фигурами, которые изображают сцену поклонения пастухов новорожденному Иисусу. По традиции в этот вечер семьи собираются за ужином. Как правило, одно место остается пустым – в память об умерших и для путников, которые могут внезапно постучать в дверь.

На столе обязательно должно быть 12 постных блюд – по количеству апостолов. Первая звезда, которая появляется на небе, символизирует Вифлеемскую – она показала, где родился Христос.

Ксендз Юрий Быков, настоятель прихода Святой Троицы в Радошковичах:

Сёння такі святы вечар, вечар таямнічы. І распачынаецца потым вялікая ўрачыстасць – з заўтрашняга дня – урачыстасць Божага нараджэння. Нараджэння святла, нараджэння дабра. І Бог як раз ёсць сімвал гэтага святла ў душы чалавека, ажыўлення нас. І гэта ёсць нараджэнне Бога ў душы кожнага чалавека.