На столе должно быть 12 постных блюд. Католики готовятся встречать Рождество

Новости Беларуси. Накануне величайшего праздника – Рождества Христова – католики с семьями собираются за вилигийным столом. Это важнейшее событие христианского календаря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Накануне величайшего праздника – Рождества Христова – католики с семьями собираются за вилигийным столом. Это важнейшее событие христианского календаря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В костелах устанавливают вертепы. Это композиции с объемными фигурами, которые изображают сцену поклонения пастухов новорожденному Иисусу. По традиции в этот вечер семьи собираются за ужином. Как правило, одно место остается пустым – в память об умерших и для путников, которые могут внезапно постучать в дверь.
На столе обязательно должно быть 12 постных блюд – по количеству апостолов. Первая звезда, которая появляется на небе, символизирует Вифлеемскую – она показала, где родился Христос.
Ксендз Юрий Быков, настоятель прихода Святой Троицы в Радошковичах:
Сёння такі святы вечар, вечар таямнічы. І распачынаецца потым вялікая ўрачыстасць – з заўтрашняга дня – урачыстасць Божага нараджэння. Нараджэння святла, нараджэння дабра. І Бог як раз ёсць сімвал гэтага святла ў душы чалавека, ажыўлення нас. І гэта ёсць нараджэнне Бога ў душы кожнага чалавека.
В это время у католиков принято посещать предпраздничные службы. Но в нынешней эпидемиологической ситуации католические священники советуют поберечь здоровье: к Святой Мессе можно присоединиться онлайн.