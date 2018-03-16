Мороз и гололедицу обещают синоптики 17 и 18 марта в Минской области

Новости Беларуси. В субботу и воскресенье, по прогнозам синоптиков, на Минщине будет морозно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На дорогах – гололедица. Днем – до -6ºС, ночью до -13ºС. Сотрудники ГАИ призывают автовладельцев не торопиться менять зимние шины на летние. Будьте внимательны на дорогах, выбирайте безопасную скорость движения. И обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности. Берегите себя.