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«Там находятся наши спасатели». В ОСВОД рассказали, где можно купаться в Минске

13 апреля 2022 13:48
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Новости Беларуси. Минские пляжи завершают подготовку к предстоящему купальному сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Там находятся наши спасатели». В ОСВОД рассказали, где можно купаться в Минске-1

На Цнянском водохранилище устанавливают новые беседки с мангалом, теневые навесы, детскую игровую площадку и уличный тренажер. До конца месяца подсыпят береговую линию, а также оборудуют 50 лежаков. Появятся и дополнительные кабинки для переодевания. Такое же благоустройство ожидает и другие пляжи Минска. Готовятся и точки общепита. Из новшеств – два пункта проката с вейкбордингом. С 1 мая сотрудники ОСВОД начнут работу в усиленном режиме.

«Там находятся наши спасатели». В ОСВОД рассказали, где можно купаться в Минске-4

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:
Хотелось бы обратить внимание минчан и гостей столицы на то, что отдыхать и купаться в летний сезон необходимо в местах, отведенных для купания. Эти места обозначены как пляжи, там находятся наши спасатели. Проверено дно, обустроены пляжи. Хотелось бы настроить родителей на летний сезон, постоянно контролировать своих детей, знать, где они находятся, знать, с кем и куда они пошли и особенно – где они будут купаться.

«Там находятся наши спасатели». В ОСВОД рассказали, где можно купаться в Минске-7

Особое внимание местам, которые запрещены для купания. Нарушителей ждет штраф.

# Водоемы Беларуси # общество # Василий Николайчук # Фотофакт

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