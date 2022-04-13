«Там находятся наши спасатели». В ОСВОД рассказали, где можно купаться в Минске

На Цнянском водохранилище устанавливают новые беседки с мангалом, теневые навесы, детскую игровую площадку и уличный тренажер. До конца месяца подсыпят береговую линию, а также оборудуют 50 лежаков. Появятся и дополнительные кабинки для переодевания. Такое же благоустройство ожидает и другие пляжи Минска. Готовятся и точки общепита. Из новшеств – два пункта проката с вейкбордингом. С 1 мая сотрудники ОСВОД начнут работу в усиленном режиме.

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

Хотелось бы обратить внимание минчан и гостей столицы на то, что отдыхать и купаться в летний сезон необходимо в местах, отведенных для купания. Эти места обозначены как пляжи, там находятся наши спасатели. Проверено дно, обустроены пляжи. Хотелось бы настроить родителей на летний сезон, постоянно контролировать своих детей, знать, где они находятся, знать, с кем и куда они пошли и особенно – где они будут купаться.