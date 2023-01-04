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«Чтобы каждый ребёнок получил свой подарок». Активисты БРСМ из Березино участвуют в благотворительной акции

04 января 2023 13:56
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Новости Беларуси. Праздник в каждый дом. К благотворительной акции БРСМ «Чудеса на Рождество» присоединилась работающая молодежь Березино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Чтобы каждый ребёнок получил свой подарок». Активисты БРСМ из Березино участвуют в благотворительной акции-1

В роли добрых волшебников выступили представили дорожно-эксплуатационного предприятия. С поздравлениями и подарками активисты посетили многодетную семью Рудых, где воспитываются четыре ребенка. Для ребят подготовили наборы с канцелярскими товарами, игрушками и сладостями.

«Чтобы каждый ребёнок получил свой подарок». Активисты БРСМ из Березино участвуют в благотворительной акции-4

Екатерина Аврамчик, первый секретарь Березинского районного комитета БРСМ:
В рамках акции «Наши дети» мы организовываем на территории нашего района акцию «Чудеса на Рождество». Она приурочена к тому, чтобы каждый ребенок получил свой подарок. Наш Березинский районный комитет БРСМ организовал сбор подарков, где подключены не только школы и учреждения образования, но также и наши организации. Все, кто заинтересован в нашей доброй акции, к счастью, нам помогают. Я очень благодарна за это.

«Чтобы каждый ребёнок получил свой подарок». Активисты БРСМ из Березино участвуют в благотворительной акции-7

В Березинском районе в рамках акции «Чудеса на Рождество» уже поздравили 40 детей, в том числе учеников Лешницкой средней школы, пациентов центральной больницы и воспитанников районного социально-педагогического центра. И на этом чудеса не заканчиваются.

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# Благотворительная акция # общество # Екатерина Аврамчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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