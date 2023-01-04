«Чтобы каждый ребёнок получил свой подарок». Активисты БРСМ из Березино участвуют в благотворительной акции

Екатерина Аврамчик, первый секретарь Березинского районного комитета БРСМ:

В рамках акции «Наши дети» мы организовываем на территории нашего района акцию «Чудеса на Рождество». Она приурочена к тому, чтобы каждый ребенок получил свой подарок. Наш Березинский районный комитет БРСМ организовал сбор подарков, где подключены не только школы и учреждения образования, но также и наши организации. Все, кто заинтересован в нашей доброй акции, к счастью, нам помогают. Я очень благодарна за это.