«Чтобы, как папа, защищать свой родной город». В Минске наградили белорусов, которые запечатлели фрагменты из жизни правоохранителей

Новости Беларуси. В МВД подвели итоги конкурса «В объективе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На него за два месяца поступило более тысячи фото и видеоработ.

В номинациях «За мирную Беларусь!», «Путь к звездам» и «Милиция – детям» больше всего проявили себя молодые мамы и самые юные жители нашей страны – те, кто в это непростое время рядом и всегда поддержит.

В Министерстве внутренних дел 26 февраля открылась выставка конкурсных работ, а старания каждого участника отметили наградами. Несколько сотен фотографов и операторов-любителей показали свое видение жизни правоохранителей и творчески сказали свое спасибо в преддверии профессионального праздника милиционеров.