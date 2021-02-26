«Чтобы, как папа, защищать свой родной город». В Минске наградили белорусов, которые запечатлели фрагменты из жизни правоохранителей

Новости Беларуси. В МВД подвели итоги конкурса «В объективе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На него за два месяца поступило более тысячи фото и видеоработ.
Новости Беларуси. В МВД подвели итоги конкурса «В объективе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На него за два месяца поступило более тысячи фото и видеоработ.
В номинациях «За мирную Беларусь!», «Путь к звездам» и «Милиция – детям» больше всего проявили себя молодые мамы и самые юные жители нашей страны – те, кто в это непростое время рядом и всегда поддержит.
В Министерстве внутренних дел 26 февраля открылась выставка конкурсных работ, а старания каждого участника отметили наградами. Несколько сотен фотографов и операторов-любителей показали свое видение жизни правоохранителей и творчески сказали свое спасибо в преддверии профессионального праздника милиционеров.
Ольга Пекарская:
О службе мы знаем не понаслышке. Знаем, что пришлось пережить нашим милиционерам, вот в эти события происходящие. И поэтому таким образом вдохновленные их отвагой, мужеством, стойкостью, верностью долгу, присягой, мы решили принять участие в этом конкурсе.
Игнат Пекарский:
Хочу стать милиционером, чтобы, как папа, защищать свой родной город.
Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Самое главное – участие деток в этом конкурсе. Ребенка ведь не обманешь, он абсолютно не ангажирован. И эти вот глаза, как они смотрят на сотрудников милиции – смотрят по-разному – они являются той лакмусовой бумажкой, которая позволяет в определенной степени понять, как смотрит на нас общество, как смотрят на нас люди.
Подобный конкурс проводят уже второй год подряд. Он завоевал популярность среди жителей разных уголков нашей страны.