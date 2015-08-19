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Чтобы избежать тюрьмы, женщина беременела 13 раз за 10 лет

19 августа 2015 11:31
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Новости Китая. 39-летняя жительница Китая на протяжении 10 лет беременела, чтобы избежать тюремного заключения. В 2005 году женщину приговорили к пожизненному заключению за финансовые махинации. Та заявила, что беременна, и наказание ей было заменено на условное.

Позже, когда женщине снова стала грозить тюрьма, она вновь заявила, что ждет ребенка.

Так продолжалось 10 лет. Причем известно, что как минимум один раз добровольно прерывала беременность. В настоящее время женщина находится в тюрьме и ожидает вынесения нового приговора.

# общество # Беременность и роды

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