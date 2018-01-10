«Он на всю жизнь запомнит, что к нему пришли»: Лукашенко о благотворительной акции «Наши дети»

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» завершает свое шествие в эти дни. 9 января Александр Лукашенко выразил благодарность всем участникам благотворительной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наши дети» – это уже неотъемлемая традиция новогодних праздников в Беларуси. На протяжении целого месяца политики, бизнесмены, представители власти и просто неравнодушные белорусы дарили внимание, заботу и подарки тем, кто особенно ждет новогодних поздравлений. По традиции, гости посетили интернаты, приемные и опекунские семьи, а также детские больницы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Их всех не наградишь. Их тысячи. Их всех не выведешь на сцену. Их десятки тысяч, которые отозвались на мой призыв и поехали к детишкам, особенно к тем, которые остались без попечения взрослых, без родителей. Вы не представляете, если вы этого не видели, кто-то из вас, как светятся радостью глазенки этого ребенка. Он на всю жизнь запомнит, что к нему пришли, его поздравили. Он понимает, что он нужен этому государству.