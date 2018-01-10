«Он на всю жизнь запомнит, что к нему пришли»: Лукашенко о благотворительной акции «Наши дети»

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» завершает свое шествие в эти дни. 9 января Александр Лукашенко выразил благодарность всем участникам благотворительной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Акция «Наши дети» завершает свое шествие в эти дни. 9 января Александр Лукашенко выразил благодарность всем участникам благотворительной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Наши дети» – это уже неотъемлемая традиция новогодних праздников в Беларуси. На протяжении целого месяца политики, бизнесмены, представители власти и просто неравнодушные белорусы дарили внимание, заботу и подарки тем, кто особенно ждет новогодних поздравлений. По традиции, гости посетили интернаты, приемные и опекунские семьи, а также детские больницы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Их всех не наградишь. Их тысячи. Их всех не выведешь на сцену. Их десятки тысяч, которые отозвались на мой призыв и поехали к детишкам, особенно к тем, которые остались без попечения взрослых, без родителей. Вы не представляете, если вы этого не видели, кто-то из вас, как светятся радостью глазенки этого ребенка. Он на всю жизнь запомнит, что к нему пришли, его поздравили. Он понимает, что он нужен этому государству.
Благотворительному проекту уже более 20 лет, и с каждым годом желание подарить веру в сказку разделяют все больше людей. К новогодним и рождественским праздникам в этот раз подарки получили более 15 тысяч детей по всей Беларуси. Несмотря на то, что акция подошла к концу, ребята, оказавшиеся в трудном положении, не останутся без внимания государства.