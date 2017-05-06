Чтобы дети читали хорошие стихи и любили белорусское художественное слово: конкурс «Живая классика»
Новости Беларуси. Живая классика в живом исполнении. Пространство павильона, где в эти дни проходила выставка «СМИ в Беларуси», 6 мая заполнила белорусская поэзия. Примечательно, что звучала она в исполнении маленьких белорусов.
Все юные чтецы – участники национального конкурса.
Его официальные партнеры – Союз писателей и «Столичное телевидение». Пока проходят районные и областные отборы. Ну а финалисты, вместе со своими любимыми авторами, выйдут на главную сцену Полоцка осенью, в День белорусской письменности.
Кристина Колышкова, участница республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика»:
Я увидела много людей, которые улыбались мне, аплодировали. В душе мне было очень приятно, потому что я в первый раз пошла на такой масштабный конкурс.
Я участвовала в школе, но не ожидала, что попаду когда-нибудь сюда.
Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
В течении нескольких месяцев в разных школах Беларуси дети предлагали свои любимые стихотворения. Здесь, на этой сцене наши телеведущие так же читали свои стихотворения любимые.
Этот конкурс продолжается. Итог конкурса будет подведет уже на сцене Дня письменности, 3 сентября.
И нам очень приятно, что телеканал «Столичное телевидение» так же принимает активное участие. Каждую неделю в нашей программе «Утро. Студия хорошего настроения» лучшие образцы живой классики с вот такими удивительными детьми.
Этот литературный проект уже претендует на статус самого масштабного конкурса чтецов в истории Беларуси.
Ведь он охватит все города и регионы страны, всех, кто в наши дни любит и хранит белорусское слово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Карлюкевич, заместитель министра информации Республики Беларусь:
Міністяэрства інфармацыі, засноўваючы гэты конкурс, разлічвае на ўвагу юнага чытача да беларускай літаратуры. Не толькі да класічнай, таму і конкурс называецца “Жывая класіка”. Хацелася, каб дзеці чыталі добрыя вершы, добрую прозу, добрыя кнігі і любілі беларускае мастацкае слова.