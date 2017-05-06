Чтобы дети читали хорошие стихи и любили белорусское художественное слово: конкурс «Живая классика»

Новости Беларуси. Живая классика в живом исполнении. Пространство павильона, где в эти дни проходила выставка «СМИ в Беларуси», 6 мая заполнила белорусская поэзия. Примечательно, что звучала она в исполнении маленьких белорусов.

Все юные чтецы – участники национального конкурса.

Его официальные партнеры – Союз писателей и «Столичное телевидение». Пока проходят районные и областные отборы. Ну а финалисты, вместе со своими любимыми авторами, выйдут на главную сцену Полоцка осенью, в День белорусской письменности.