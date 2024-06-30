Что ждёт гостей «Славянского базара в Витебске» – узнали у директора фестиваля

А чем будет удивлять «Славянка» в этом году, узнали в эфире программы «Неделя» у Глеба Лапицкого.

А сейчас к культурным мостам. Витебск готовится к открытию «Славянского базара». Звучат последние аккорды подготовки. Но, как рассказал директор фестиваля, в кассах еще есть парочка билетов на концерты любимых исполнителей. Так что поспешите.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

В этом году мы ждем представителей из более чем 30 стран мира на «Славянском базаре» – это более 5 тысяч аккредитованных артистов. Но и необходимо сказать, что впервые дебютантом нашего фестиваля выступит Южно-Африканская Республика.

Ольга Коршун:

А кроме концертов, какая еще программа ждет гостей фестиваля?

Глеб Лапицкий:

Программа, как всегда, будет удивлять и радовать своих поклонников разнообразием и возрастных, и жанровых предпочтений. Самое главное – это, конечно же, посмотреть нашу программу и обязательно найти что-то для себя: это и детские проекты, и театральные встречи, и 9 больших гала-концертов на сцене Летнего амфитеатра, сольные концерты на сцене концертного зала «Витебск», два наших конкурса и многое другое. У нас будет на что посмотреть.

Ольга Коршун:

Глеб, спасибо, что вышли с нами на связь в такой горячий период. До открытия «Славянки» остается всего ничего. Фестиваль пройдет с 9 по 15 июля. Надеюсь, до встречи там!