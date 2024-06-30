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Уникальный план Рокоссовского – как проходило освобождение Бобруйска?

30 июня 2024 18:44
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Сегодня, 30 июня, под Бобруйском вспоминают легендарный бой за Щатковский мост, который стал завершающим этапом наступления и предопределил дальнейший стремительный успех операции «Багратион», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как это было? Хронологию событий восстановила Арина Верховская.

Уникальный план Рокоссовского – как проходило освобождение Бобруйска?-1

Только вслушайтесь в эту мирную тишину сейчас. А ведь 8 десятков лет назад все было иначе. Деревня Щатково – место, пропитанное историей. На берегу Березины только сейчас выглядит так спокойно. А в 1944-м здесь развернулись кровопролитные бои за переправу. Сражение за Щатковский мост стало завершающим этапом Бобруйского наступления, которое предопределило дальнейший успех операции «Багратион».

Уникальный план Рокоссовского – как проходило освобождение Бобруйска?-4

Бобруйское направление у советских полководцев было на особом счету. Оно открывало Красной армии прямой путь на Минск. Эти обстоятельства учитывал и противник, поэтому создал около города две линии мощных оборонительных рубежей.

Уникальный план Рокоссовского – как проходило освобождение Бобруйска?-7

Алексей Шульга, начальник военно-исторического учреждения «Клуб боевой славы»:
Бобруйская операция во многом предопределила успех и конечный результат – разгром немцев. Как ударили, так шашечки домино и сложились. Встав на этом мосту замертво, 129-я Орловская стрелковая дивизия, 9 Героев Советского Союза и 34-ки Бахарова, а конкретно 108-я и 95-я танковая бригада поддержали бои по отражению контратак. Отбили и 29 июня, в общем-то, Бобруйский котел замкнулся.

Уникальный план Рокоссовского – как проходило освобождение Бобруйска?-10

В 1944-м войскам первого белорусского фронта была поставлена задача прорвать оборону противника. Уничтожить группировку немцев и овладеть городом Бобруйском. Генерал армии Рокоссовский разработал свой уникальный план наступления.

Уникальный план Рокоссовского – как проходило освобождение Бобруйска?-13

Первый удар обрушился на вермахт 23 июня. Советские войска шли с двух сторон, в то время как немцы ждали прямого удара. Для прорыва был выбран болотистый участок, где оборона противника была намного слабее. Пехота и танки шли по заранее сооруженным на топи гатям. Так, захватывалась в клещи крупная группировка нацистов. В Бобруйском котле оказались 6 немецких дивизий.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество

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