Уникальный план Рокоссовского – как проходило освобождение Бобруйска?

Сегодня, 30 июня, под Бобруйском вспоминают легендарный бой за Щатковский мост, который стал завершающим этапом наступления и предопределил дальнейший стремительный успех операции «Багратион», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как это было? Хронологию событий восстановила Арина Верховская.

Только вслушайтесь в эту мирную тишину сейчас. А ведь 8 десятков лет назад все было иначе. Деревня Щатково – место, пропитанное историей. На берегу Березины только сейчас выглядит так спокойно. А в 1944-м здесь развернулись кровопролитные бои за переправу. Сражение за Щатковский мост стало завершающим этапом Бобруйского наступления, которое предопределило дальнейший успех операции «Багратион».

Бобруйское направление у советских полководцев было на особом счету. Оно открывало Красной армии прямой путь на Минск. Эти обстоятельства учитывал и противник, поэтому создал около города две линии мощных оборонительных рубежей.

Алексей Шульга, начальник военно-исторического учреждения «Клуб боевой славы»:

Бобруйская операция во многом предопределила успех и конечный результат – разгром немцев. Как ударили, так шашечки домино и сложились. Встав на этом мосту замертво, 129-я Орловская стрелковая дивизия, 9 Героев Советского Союза и 34-ки Бахарова, а конкретно 108-я и 95-я танковая бригада поддержали бои по отражению контратак. Отбили и 29 июня, в общем-то, Бобруйский котел замкнулся.

В 1944-м войскам первого белорусского фронта была поставлена задача прорвать оборону противника. Уничтожить группировку немцев и овладеть городом Бобруйском. Генерал армии Рокоссовский разработал свой уникальный план наступления.