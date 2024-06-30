Закатки с ботулизмом – почему нужно быть осторожным с покупками на улице?
Зачастую болезни ближе, чем кажутся. Тот же ботулизм можно купить в банке с закатанными огурцами, которыми заставлены обочины на оживленных трассах, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Да и в целом продукция, купленная с рук, таит много сюрпризов. С большего – неприятных. Никто не знает до конца – в этом случае даже сам производитель, что в итоге положил в банку.
Спрос есть и на закатки. Кто и когда консервировал, в каких условиях – история умалчивает. Но главный вопрос – не окажется ли под крышкой сюрприз, скажем, в виде тяжелого заболевания – ботулизма?
Галина Буро, корреспондент:
Идеальная среда для развития ботулизма – без доступа кислорода. То есть, в домашних консервациях, солениях, копченых и вяленых продуктах – там, где образовывается корочка и внутрь не попадает воздух. Там палочка ботулинуса развивается, выделяет токсин. И вот в чем коварство – вкус и запах продуктов при этом не меняются.
В Беларуси ежегодно регистрируют случаи ботулизма – от 16 до 24 заболевших. Болезнь, которая поражает центральную нервную систему, не лечится ни одним антибиотиком, кроме специальной сыворотки и может вызвать удушье, вплоть до летального исхода. Неслучайно еще с XVIII века заболевание называли колбасным или рыбным ядом.
Наталья Малышко, главный врач Гродненской областной инфекционной клинической больницы:
Последний случай был, прием пищи молодого мужчины консервированного лечо. В прошлом году было употребление, опять же, молодым мужчиной полендвицы домашнего приготовления, хотя он отмечал, что ели все в семье, но загадка этого заболевания в том, что именно в колбасных изделиях данный токсин может развивать свое токсическое действие в какой-то небольшой части этой колбасы, которая, к сожалению, попала именно ему, но, к счастью, не попала всем домашним.
Вопрос, задумываются ли об этом покупатели в гонке за экономией?
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– Покупаем круглый год, потому что тут закатки самые дешевые.
– А ботулизма не боитесь?
– Ну, может, боимся, но покупаем, потому что сами ничего не производим, ничего не закатываем.
– А в магазине?
– В магазине дороже.
– Настолько дороже, что рискуете здоровьем?
А между тем, в разных регионах соседней России прямо сейчас фиксируется одна из крупнейших за последние годы вспышек ботулизма. Один человек умер, десятки на ИВЛ, сотни – в больницах. Болезнь ближе, чем кажется, потому так важно грамотно относиться к выбору продуктов для своего стола. Рейды в Гродно работают в плюс – число стихийных рынков удалось сократить в разы.
Подробности в видео.