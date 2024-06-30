Торговля с бордюра – чем опасна покупка продуктов на обочинах дорог?

Зачастую болезни ближе, чем кажутся. Тот же ботулизм можно купить в банке с закатанными огурцами, которыми заставлены обочины на оживленных трассах, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Да и в целом продукция, купленная с рук, таит много сюрпризов. С большего – неприятных. Никто не знает до конца – в этом случае даже сам производитель, что в итоге положил в банку. А со здоровьем шутки плохи, уверена Галина Буро, которая отправилась на незаконный шоппинг.

Скажите, на каком основании вы здесь находитесь? Кто вам разрешил? Почему не в установленном месте торгуете?

А место это – трасса на выезде из Гродно – выбрана мужчиной не случайно. Люди едут за город, на отдых или в деревню, а тут такой соблазн – прикупить к столу арбуз. Про лотерею с качеством такого товара задумываются не все.

По классике жанра мужчина уверяет, не продает разрезанные арбузы с приправой из дорожной пыли, вот правда нож предательски выглядывает из коробки. Прицеп без охлаждения, как печка в плюс 30. Продукт рискует превратиться в забродивший компот. Но продавцу без разницы – не ему же есть. Закатки с ботулизмом – почему нужно быть осторожным с покупками на улице? Подробности здесь.

– Я сейчас специально проеду, везде сниму, если я увижу, где стоят другие в деревнях…

– Сигнализируйте!

– Надо за себя отвечать, в первую очередь.

– Я гражданин Беларуси, я здесь живу.

– Какая разница! Живите по правилам, по законам.

– Что я нарушаю? Убиваю, ворую?

– У вас неустановленное место, дорога, пыль, выхлопы от автомобилей идут. И такие беседы райисполком ведет с придорожным продавцом уже лет пять. Штрафы в 3 базовые не останавливают – прицеп и ныне там.

Торговать честно на равных условиях в установленных местах хотят далеко не все. Но на каждого хитреца найдется своя управа – вопрос времени. Специалисты разных служб еженедельно выходят в рейды по торговле с бордюра, в том числе в целях профилактики. При виде специалистов санэпидслужбы, стихийная торговля в спальном микрорайоне спешно сворачивается. И все продавцы, как один, притворяются наивными простаками.

Доходит до абсурда. Продавцы прячут товар от санслужбы прямо под автомобили, там, конечно, самое место продуктам питания. План из серии – это фиаско.