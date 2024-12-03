Сморгонские пограничники задержали двух белорусов, использовавших БЛА

Нарушения порядка использования воздушного пространства с применением беспилотников продолжают выявлять белорусские пограничники. Очередной случай зафиксирован в приграничной зоне с Литвой. В отношении двух белорусов начат административный процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе осмотра места задержания обнаружен беспилотный летательный аппарат, пульт управления, 14 аккумуляторов и ноутбук с соответствующим программным обеспечением. Изъятые предметы переданы для расследования. Напомним, с 1 апреля в Беларуси запрещен ввоз, хранение и оборот беспилотников, а также использование воздушного пространства республики без соответствующего разрешения. Физические лица должны передавать коптеры на хранение в государственное предприятие «Белаэронавигация».

Наталья Жилинская, старший прокурор по особым поручениям управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Поэтапно этот процесс происходит, но отмечу, что многие физические лица не владеют информацией по алгоритму передачи беспилотных летательных аппаратов либо по отчуждению госпредприятия «Белаэронавигация», поэтому прокуроры методом прокурорского реагирования официально предупреждают и выявляют в первую очередь, официально предупреждают физических лиц о том, что за неисполнение указа следует ответственность.

Незаконное хранение и применение беспилотников в пограничной зоне нарушает режим безопасности и влечет за собой административную ответственность, включая штраф до 2 тысяч рублей.