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Британия охвачена антимигрантскими протестами

21 июля 2025 11:17
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Британия охвачена антимигрантскими протестами. Эпицентром социального взрыва стал небольшой город Эппинг, который находится недалеко от Лондона. Волнения, начались после того, как выходец из Африки напал на местную девушку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британия охвачена антимигрантскими протестами-2

Десятки тысяч возмущенных жителей собрались возле центра по приему беженцев, требуя отправить всех, кто в нем находится, обратно на родину. Мирные митинги и демонстрации быстро переросли в беспорядки и жесткие столкновения с полицией. 

После призывов к протестующим разойтись в полицейских полетели бутылки, камни и дымовые шашки. Сообщается как минимум о трех задержанных. В ходе столкновений пострадали 8 правоохранителей. Несмотря на все принимаемые меры взять ситуацию под контроль и навести порядок городским властям не удается уже несколько дней. 

# Протесты

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