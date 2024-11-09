Что в жизни важнее – удача или кропотливый труд? Спросили у минчан

Футбол для незрячих – в чём особенности и насколько он развит в Беларуси?

Игра для людей с проблемами зрения сегодня во всем мире объединяет миллионы. В Беларуси незрячие и слабовидящие тоже имеют возможность проявить себя на футбольном поле. И не просто поиграть для удовольствия, но и отстоять честь на международном турнире.