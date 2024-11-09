Что в жизни важнее – удача или кропотливый труд? Спросили у минчан

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с хорошего настроения, поэтому самое время прогуляться по улицам столицы и узнать у минчан – что в жизни все-таки важнее: удача или кропотливый труд?
Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с хорошего настроения, поэтому самое время прогуляться по улицам столицы и узнать у минчан – что в жизни все-таки важнее: удача или кропотливый труд?
Труд – главное, но и немножко удачи, конечно.
Труд, но удача сопутствует труду. Поэтому тут 50 на 50 скорее.
Ну удача может покинуть тебя, а твоя трудоспособность останется всегда.
Подробности в видео.