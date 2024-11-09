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Что в жизни важнее – удача или кропотливый труд? Спросили у минчан

09 ноября 2024 15:12
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Что в жизни важнее – удача или кропотливый труд? Спросили у минчан-1

Алина Трус, корреспондент: 
Новое утро начинается с хорошего настроения, поэтому самое время прогуляться по улицам столицы и узнать у минчан – что в жизни все-таки важнее: удача или кропотливый труд?

Что в жизни важнее – удача или кропотливый труд? Спросили у минчан-3

Труд – главное, но и немножко удачи, конечно.

Что в жизни важнее – удача или кропотливый труд? Спросили у минчан-5

Труд, но удача сопутствует труду. Поэтому тут 50 на 50 скорее.

Что в жизни важнее – удача или кропотливый труд? Спросили у минчан-7

Ну удача может покинуть тебя, а твоя трудоспособность останется всегда.

Подробности в видео.

# Опрос # Опрос минчан

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