Футбол для незрячих – в чём особенности и насколько он развит в Беларуси?

Важная часть большого футбола. Игра для людей с проблемами зрения сегодня во всем мире объединяет миллионы. В Беларуси незрячие и слабовидящие тоже имеют возможность проявить себя на футбольном поле. И не просто поиграть для удовольствия, но и отстоять честь на международном турнире.