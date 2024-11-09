Футбол для незрячих – в чём особенности и насколько он развит в Беларуси?

Важная часть большого футбола. Игра для людей с проблемами зрения сегодня во всем мире объединяет миллионы. В Беларуси незрячие и слабовидящие тоже имеют возможность проявить себя на футбольном поле. И не просто поиграть для удовольствия, но и отстоять честь на международном турнире.
Об этом поговорили с нашими гостями. В студии «Нового утра» Олег Кириллов, главный тренер сборной Республики Беларусь по футболу для незрячих, тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, и Владимир Литвинов, капитан белорусской команды по футболу среди незрячих.
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