Президент подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов

Что ни песня, то шлягер – это о ее творчестве. Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова награждена орденом Дружбы народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 9 ноября в день рождения талантливого автора. Высокой награды Пахмутова, которая празднует сегодня 95-летие, удостоена за укрепление белорусско-российских отношений и культурных связей, плодотворную творческую деятельность, которая способствует сближению и взаимообогащению национальных культур.

В Беларуси хорошо знают прекрасные произведения композитора. «Старый клен», «Трус не играет в хоккей», «Птица счастья» – на них выросло не одно поколение. И, пожалуй, каждый белорус знает легендарную «Беловежскую пущу» из репертуара «Песняров». Мелодичную и величавую музыку написала Александра Пахмутова. И это далеко не единственная песня о Беларуси, созданная автором. Вместе с мужем Пахмутова не раз приезжала в нашу страну, исследуя ее природное и культурное богатство.