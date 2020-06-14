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Что такое опасные отходы и как их утилизируют в Минске?

14 июня 2020 09:41
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В эфире программы «Большой город» обсудили тему утилизации опасных отходов и пути решения проблемы угрозы экологии.

Что такое опасные отходы и как их утилизируют в Минске?-1

Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
В Минске за 2019 год накоплено порядка 35 тысяч таких отходов – это отходы 1-3 класса опасности. В основном, это отходы, которые образуются на наших объектах энергетики – это ТЭЦ. 97% таких отходов хранятся на территории самих предприятий, никуда не вывозятся и после предварительной подготовки они вывозятся для дальнейшего использования. У нас в республике появились предприятия, которые могут забрать эти отходы и пустить их в производство. Хорошо, что появились такие предприятия, которые могут взять эти отходы для использования, чтобы в дальнейшем получить продукцию, которая используется для производства тех или иных материалов.

# Экология # общество # Степан Дубницкий

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