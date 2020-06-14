Что такое опасные отходы и как их утилизируют в Минске?

Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

В Минске за 2019 год накоплено порядка 35 тысяч таких отходов – это отходы 1-3 класса опасности. В основном, это отходы, которые образуются на наших объектах энергетики – это ТЭЦ. 97% таких отходов хранятся на территории самих предприятий, никуда не вывозятся и после предварительной подготовки они вывозятся для дальнейшего использования. У нас в республике появились предприятия, которые могут забрать эти отходы и пустить их в производство. Хорошо, что появились такие предприятия, которые могут взять эти отходы для использования, чтобы в дальнейшем получить продукцию, которая используется для производства тех или иных материалов.