Что такое мамзелики? Узнали в деревне, названной колыбелью белорусского гончарства

Новости Беларуси. Колыбель белорусского гончарства, полесская деревня Городная, принимает гостей. В Столинском районе проходит VII Международный пленэр гончаров. Больше 20 участников из Беларуси и России погружаются в пятивековую историю уникального аутентичного мастерства и работают со здешним богатством – городнянскими глинами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центр гончарства в Городной в 2022 году был удостоен премии Президента за духовное возрождение. Чем манит гончарный круг? Репортаж Кристины Протосовицкой.

Из глиняной «бабки» выбить весь воздух. С такого ритуала начинается подготовка гончара к работе. Пленэр длится почти неделю. Участникам нужно не меньше полутонны глины. Городнянская – и худая, и тлусная – на языке мастеров значит – с большим или маленьким содержанием песка, что дает неповторимую текстуру изделию.

Василий Козачок, директор центра гончарства деревни Городная:

У Гарадной запасы гліны вельмі вялікія. Гліна высакаякасная. Яна вытрымлівае высокія тэмпературы, у параўнанні з глінамі іншых мясцовасцяў гараднянская гліна добра трымае форму. Выраб з яе можна зрабіць тонкі, лёгкі, зручны ў выкарыстанні. Ён не прапускае ваду.

После четырехлетнего перерыва – виновата пандемия – пленэр снова собирает друзей и прирастает новыми мастерами со всей Беларуси и России. 24 гончара идут по следу – гончарному кругу – предков.

Павел Ермоленко, участник Международного пленэра гончаров:

Очень интересная история. Я почитал литературу, почитал первоисточники, книги, как это все здесь развивалось. Я до этого не знал, что существует в Городной центр гончарства, который имеет очень древнюю историю, который имеет плеяду мастеров.

Деревня Городная – колыбель гончарства Беларуси. Залежи местной глины в считаных километрах. Ее добывают промышленно для изготовления кирпича и по сей день. И по сей день славится деревня своими гончарами. Развитая торговля «глечыкамі» в свое время привела поселок к Магдебургскому праву. Этот факт стал лейтмотивом пленэра. Образ лося на гербе интерпретируют в глине. Минчанин Сергей Молчан – старожил. В копилке все семь городнянских кирмашей.

Сергей Молчан, участник Международного пленэра гончаров:

Сама традиция тех гончарных центров уже, можно сказать, умерла. А здесь успели в последний момент подхватить и сохранить, удержать это все.

Наталья Кабанова, участница Международного пленэра гончаров:

Мамзельки, баньки и прочее остались в неизменном виде, практически без современного влияния с XVI века. Горны городнянские – таких горнов больше нет нигде. Это самые архаичные горны Беларуси. И даже местная глина не принимает иногда современных форм, она просит самую грубую архаическую лепку.

В Городной не встретишь кувшина, здесь своя целая система наименований. Мамзелик – самый маленький горшок, семак – побольше, трехлитровый – зливач, одинец – самый большой и равен 10 мамзеликам. В здешнем музее гончарства расскажут и покажут образцы, созданные на еще ножном – древнем – круге.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Сохранение традиций и истоки белорусского гончарства. Эти предметы быта в точности повторяют древние находки. Те же материалы, технологии и подходы передают молодому поколению белорусов. Центр гончарства в деревне Городная был удостоен премии Президента «За духовное возрождение».

В центре ежегодно древнее мастерство постигают не меньше 20 школьников разных классов. С детства в Городной обучают управляться с глиной и верят, что через любовь к делу своей земли юные сердца откроются и большому чувству к Родине.

Василий Козачок:

Патрыятызм – гэта яшчэ тое, што нам у спадчыну перадалі нашы продкі. Я заўсёды гэта разумеў, і людзі, якія тут працавалі і працягваюць працаваць, разумеюць, што гэта ў першую чаргу выхаванне чалавека. Не столькі, можа, з нейкай карысцю гэта ўсё праводзіцца, колькі гэта важна.