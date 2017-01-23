Что собой представляет профессия «cтрелочник»?

Прошли времена, когда на железной дороге пахло керосином, звучали колокола и дудели в рожки стрелочники. Однако есть в Беларуси станция «Свислочь» Барановичского отделения, где стрелки до сих пор переводят вручную. Познакомимся с редкой профессией.

В их руках безопасность на железной дороге! Дежурных стрелочных постов можно сравнить с регулировщиками на огромном перекрестке, вот только направлять на нужный путь поезда и маневровые составы нужно в течении 12 часов!. А начинается все с команды дежурного по станции, который сообщает, на какой путь стрелочник должен подготовить маршрут в течение 20 минут. К слову, столько же времени у стрелочников обед, ведь их работа, как отточенный механизм.

И так за одно дежурство они успевают переводить стрелки больше 100 раз. Вперед, назад, остановка – команды машинистам стрелочники подают при помощи флажков днем и фонарей ночью ( а если на дороге плохо видно –обязательно используют звуковые сигналы).

Для Татьяны Курбат редкая профессия стала делом особой чести, ведь она из династии железнодорожников. А для ее коллеги, бабушки троих внуков, Натальи Мицкевич стала работой для души , она признается, что стрелочники практически никогда не болеют – свежий воздух и физические нагрузки держат в тонусе, а премии стимулируют на подвиги.

Станция «Свислочь» грузовая, сюда приходят вагоны с древесиной, газом, углем, удобрениями и три раза в день ходит дизель-поезд из Волковыска. Оттого стрелочники тщательно осматривают прибывающие составы, чтобы все в было порядке с грузом, и все вагоны были в исправном состоянии. Красный диск в хвосте поезда для стрелочника означает, что состав прибыл в полном объеме!

И хоть стрелочник точно не виноват, профессия исчезает, уже к 2018 году на станции «Свислочь» планируется электрическая централизация стрелок, и ручной труд заменят компьютеры.