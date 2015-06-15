Что сегодня означает понятие «байкер» и как относятся к этому явлению правоохранительные органы?

Отмечают ли байкеры день мотоциклиста?

Сергей «Харлей» Максимочкин, байкер:

День мотоциклиста… День автомобилиста… Ну это же не значит, что все мотоциклисты собрались и этот день отмечают. Байкеры и мотоциклисты это несколько разные понятия. Мотоциклист - человек, который использует мотоцикл в повседневной жизни. Он для него просто как средство передвижения, дань моде. Байкер - человек- «неформал». Когда-то в 90-х годах их считали рокерами, когда они начинали ехать на «явах» на «ежах», они носили ирокезы… Никогда не встретишь байкеров, у которых два одинаковых мотоцикла. Каждый хочет внести свою индивидуальность. Вот тогда можно человека называть байкером.

Когда человек пришел в магазин, снял с полки и купил себе куртку, в этом же магазине купил себе мотоцикл такой же, как у всех, купил себе штаны, сел и поехал… Ну, какой же он байкер? Он мотоциклист!

Ваш профессиональный взгляд на такое явление в жизни, как байкеры?

Александр Бруй, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

В первую очередь нужно подходить к этому вопросу так: байкеры, пешеходы - это все участники дорожного движения. Они обязаны соблюдать какие-то правила, следовать определённым нормам. И если человек идет по жизни по правилам, то, естественно, он проблем никому не создаст (в первую очередь - себе и окружающим) и , конечно же, он не будет нарушать правила дорожного движения, не будет мешать другим участникам движения. Нужно относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы человек относился к тебе…

Сергей, Вы, как байкер, наверное, любите рёв мотора. Это наверное как один из аксессуров.

Сергей «Харлей» Максимочкин, байкер:

У меня есть два мотоцикла. Один из них спокойный, на котором я путешествую. А есть мотоцикл, который более выставочный. Я на нем с удовольствием прокачусь по городу. Рев мотора тоже можно по разному посмотреть… Если человек аккуратно проехал по городу в вечернее время, не создавая никаких шумов, перегазовок и не летит на заднем колесе, не пытается «поджечь резину» на месте - я не думаю, что к нему будут какие-то вопросы.

У меня тоже есть маленький ребенок и я прекрасно понимаю тех мамочек, которые везут в коляске детей, и, когда я, бывает, заезжаю куда-то во дворы, я его глушу. Я понимаю, что это такое, когда ребенок проснулся и все такое… Это несложно сделать, но в то же время отношение к тебе будет совершенно другое.

Со стороны байкеров и людей, которые ездят давно, с опытом, у нас есть претензии к парням, которые катаются по проспектам в ночное время суток. Я прекрасно понимаю людей, которые живут на проспекте, хотят вечером приоткрыть окошко, чтобы проветрить свою квартиру перед сном, и когда ты уже наполовину спишь, а тут летит по проспекту какой-то «чудак», который хочет показать всем «я еду, услышьте меня», - к счастью великому, что мы в диалоге с властями. Мы встречаемся, у нас проходят конференции. Мы всегда находим какие-то точки соприкосновения и приходим к какому-то единому знаменателю.