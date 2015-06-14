Можно ли одеться стильно от белорусских производителей? – мнения модниц и эксперимент профессионального стилиста

Новости Беларуси. На неделе по всей стране отгремели выпускные балы. Вчерашние школьники вступили во взрослую жизнь по традиции в праздничных образах, приготовив заранее вечерние платья и строгие костюмы. А вот мы воспользовались удобным поводом и задались резонным вопросом: а готов ли отечественный легпром ответить достойным предложением на столь взыскательный спрос? Тем более, что 14 июня – День работников легкой промышленности Беларуси. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ выясняла, будет ли это носиться?

Летящие платья в пол, модные принты, высокие каблуки и стразы. Раз в год школьный двор превращается едва ли не в подиум. Выпускной ведь событие особое, особенно для девушек. Каждая хочет быть как минимум принцессой. На прически и макияж в этот вечер скупиться не принято, а наряды многие выбрали еще зимой. Кстати, по части последних, эта публика – самая взыскательная. Интересуемся, чьи фасоны нынче на волне?

Отечественного в этой выпускной коллекции – по пальцам пересчитать. Да и вес в основном прибавляют авторские, а вовсе не фабричные модели. Наталью этим фактом не удивить – женщина десять лет работает предпринимателем. Ее основной товар как раз вечерние туалеты.

Наталья Масюкевич, индивидуальный предприниматель:

Пробовали работать с белорусским товаром, но ничего у нас не получилось. Очень плохие лекала, очень плохие ткани. А если что-то отшивается хорошее, то очень дорогая закупочная цена, которая предпринимателю просто неподъемна.

Отношения индивидуальных предпринимателей и отечественного легпрома – притча во языцех. Указ№222 – своеобразный повод прийти к общему знаменателю.

На торговлю белорусским Оксана перешла в декабре. Работать с сертифицированным товаром куда спокойнее. Внешне одежда не уступает импортной, но все не так просто: к госконцерну у ИП свое пожелание.

Оксана Леонова, индивидуальный предприниматель:

А знаете, сколько мне трудов стоит выискивать это все? Вот пусть пример берут с гродненских мини-фабрик коммерческих. Из любопытства пусть посмотрят, что люди делают, чтобы заработать деньги.

Тем не менее, на неделе глава «Беллегпром» заявил, что предприятия концерна вышли на безубыточную работу. По словам Николая Ефимчика, тают и складские запасы, но вопрос «Что же делать дальше?» актуален как никогда.

Мировые эксперты сходятся в том, что конкурировать с производителями Юго-Восточной Азии в категории «цена» – бесперспективно, нужно искать свой путь. Старый Свет еще в нулевых выбрал фаст-фэшн: это когда бизнес-модель строится не на количестве и не на сезонных товарах, а с ориентацией на группу клиентов.

Георгий Гриц, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации:

Прежде чем переходить в формат фаст-фэшн, необходимо кроме технологических вопросов решить вопрос с выбором моделей и вопрос продвижения. Мне кажется, создание такого центра, который будет заниматься продвижением, формированием модных технологий – это будущее легпрома.

Если говорить о новых технологиях, на неделе в стране запустили производство действительно уникальных пуховых изделий.

Знакомый всем мотив, но совершенно новое звучание. Как и в истории с возрождением Слуцких поясов, толчком для легпрома стало поручение президента. В конце марта Минск посетил губернатор Оренбургской области, в подарок он привез главный символ своего края. Тогда же Александр Лукашенко и нацелил промышленность на теплое импортозамещение. Идею подхватили два предприятия: одно занимается ручной вязкой, другое – машинной.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

По цене наш, белорусский пуховый платок такой же, как оренбургский, если брать по качеству, по весу, по размерам. Поэтому здесь мы можем быть конкурентными.

В месяц фабрика может выпустить до 20 тысяч изделий. Это не только платки, но и молодежные снуды, болеро. При вязке используется итальянская шерсть, а вот в узоре – элементы белорусского орнамента. Самобытными мотивами Синеокой вдохновились и дизайнеры одного из самых известных модных домов. Коллекция, представленная на неделе высокой моды в Париже, вызвала фурор.

Традиционные элементы в широком производстве могли бы неплохо прижиться и на Родине. Одежда, головные уборы, аксессуары – у трендовых технологий глубокие и, главное, белорусские корни. Сейчас выпуском таких вещей в основном занимаются фабрики художественных изделий, но это не те мощности и не тот масштаб.

Людмила Тяглова, заместитель генерального директора государственного производственно-торгового объединения «Белхудожпромыслы»:

Вот вам национальные мотивы: и кружева, и мережки. Можно действительно все делать на автомате.

А вот пляжный сезон. Это лен. Я думаю, вполне могли бы это освоить. Концерну «Беллегпром» говорю еще раз: секретов у нас нет. Мы и так сотрудничаем, но расширить наше сотрудничество мы всегда готовы.

А мы от фэшн-идей отправляемся к белорусским фэшн-реалиям.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Вещевые отделы отечественных универмагов так и призывают: «Купляйце беларускае!». Допустим, коммерческое предложение мы приняли, теперь изучим уже предложение товарное. Давайте попробуем собрать актуальный образ из одежды наших марок. В этом вопросе мы не профи, но нам поможет профессиональный стилист Виктория.

Нашей героине не привыкать колдовать над имиджем, однако что она скажет на такие ингредиенты?

Виктория Острова, стилист:

И модель, и ткань выглядит не очень презентабельно, поэтому я бы такие брюки не посоветовала.

Вот интересный горчичный цвет. Он сложный, но если его правильно подать, будет очень красивый вариант.

А вот это уже не актуально, хотя клеш 70-х сейчас в моде. Сама модель выглядит все равно старомодной.

Впереди еще один стеллаж с базовыми вещами. И, конечно же, как в сезоне обойтись без платьев? Разбор доходит и до них.

Такой срез можно проводить весь день, но как обойтись без примерки. В качестве модели подруга Виктории – Александра. Примеряем образы.

Найти достойные комплекты, как видите, нам удалось. Кстати, сама Виктория пришла в платье белоруской марки. Но вопрос в том, сколько нарядов взяли на бал, а сколько осталось за бортом… Так уж вышло, что на эти семь дней выпали не только выпускные, но и профессиональный праздник работников легпрома.