Ему – 103, ей – 91: британцы Джордж Кирби и его невеста Дорин Лаки стали самыми пожилыми молодоженами в мире

Новости США. Джордж Кирби и Дорин Лаки вместе 27 лет. На неделе они вступили в законный брак. Таким образом, британцы побили рекорд, став самыми пожилыми молодоженами в мире.

Дорин Лаки:

Мы раньше не беспокоились по поводу брака, но в итоге решили пожениться.







Кирби сделал предложение возлюбленной в этом году на День святого Валентина. Однако, как признается жених, в тот день он не вставал на одно колено: боялся, что «не смог бы подняться обратно».

Как сообщает агентство Франс Пресс, 91-летняя невеста и 103-летний жених побили рекорд, который ранее удерживала французская пара, у которой на двоих на момент брака за плечами был 191 год жизни. Суммарный возраст британцев на три года больше.