Ему – 103, ей – 91: британцы Джордж Кирби и его невеста Дорин Лаки стали самыми пожилыми молодоженами в мире

Новости США. Джордж Кирби и Дорин Лаки вместе 27 лет. На неделе они вступили в законный брак.
Таким образом, британцы побили рекорд, став самыми пожилыми молодоженами в мире.
Новости США. Джордж Кирби и Дорин Лаки вместе 27 лет. На неделе они вступили в законный брак.
Таким образом, британцы побили рекорд, став самыми пожилыми молодоженами в мире.
Дорин Лаки:
Мы раньше не беспокоились по поводу брака, но в итоге решили пожениться.
Кирби сделал предложение возлюбленной в этом году на День святого Валентина. Однако, как признается жених, в тот день он не вставал на одно колено: боялся, что «не смог бы подняться обратно».
Как сообщает агентство Франс Пресс, 91-летняя невеста и 103-летний жених побили рекорд, который ранее удерживала французская пара, у которой на двоих на момент брака за плечами был 191 год жизни. Суммарный возраст британцев на три года больше.
Недавно мы рассказывали удивительную историю любви, которая закончилась походом во Дворец бракосочетаний.
В начале июня одни из самых пожилых молодоженов Беларуси отпраздновали свадьбу с соблюдением всех традиций.
Белое платье, тщательно уложенная прическа и безупречный макияж – как любая невеста к этому важному дню Тамара Степановна тщательно готовилась. Особенно придирчиво выбирала подвенечный наряд. Говорит, в ее возрасте хотелось выглядеть торжественно и элегантно. Кадры с торжественной церемонии и впечатления молодоженов – в сюжете.