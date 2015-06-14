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Ему – 103, ей – 91: британцы Джордж Кирби и его невеста Дорин Лаки стали самыми пожилыми молодоженами в мире

14 июня 2015 12:48
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Новости США. Джордж Кирби и Дорин Лаки вместе 27 лет. На неделе они вступили в законный брак.

Таким образом, британцы побили рекорд, став самыми пожилыми молодоженами в мире.

Ему – 103, ей – 91: британцы Джордж Кирби и его невеста Дорин Лаки стали самыми пожилыми молодоженами в мире-1

Дорин Лаки:
Мы раньше не беспокоились по поводу брака, но в итоге решили пожениться.



Кирби сделал предложение возлюбленной в этом году на День святого Валентина. Однако, как признается жених, в тот день он не вставал на одно колено: боялся, что «не смог бы подняться обратно».

Как сообщает агентство Франс Пресс, 91-летняя невеста и 103-летний жених побили рекорд, который ранее удерживала французская пара, у которой на двоих на момент брака за плечами был 191 год жизни. Суммарный возраст британцев на три года больше.

Ему – 103, ей – 91: британцы Джордж Кирби и его невеста Дорин Лаки стали самыми пожилыми молодоженами в мире-4

Недавно мы рассказывали удивительную историю любви, которая закончилась походом во Дворец бракосочетаний.

В начале июня одни из самых пожилых молодоженов Беларуси отпраздновали свадьбу с соблюдением всех традиций.

Белое платье, тщательно уложенная прическа и безупречный макияж – как любая невеста к этому важному дню Тамара Степановна тщательно готовилась. Особенно придирчиво выбирала подвенечный наряд. Говорит, в ее возрасте хотелось выглядеть торжественно и элегантно. Кадры с торжественной церемонии и впечатления молодоженов – в сюжете.

# общество # Свадьба # Фотофакт # Джордж Кирби # Дорин Лаки

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