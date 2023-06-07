Что рассмотрят главы правительств на заседании Евразийского межправсовета? Ия Малкина раскрыла подробности

Снятие барьеров и ограничений, функционирование общих рынков. Заседание Евразийского межправительственного Совета начнется 7 июня в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь представит на мероприятии премьер-министр.
Снятие барьеров и ограничений, функционирование общих рынков. Заседание Евразийского межправительственного Совета начнется 7 июня в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь представит на мероприятии премьер-министр.
В очном формате обсудят реализацию дорожной карты сотрудничества в рамках климатической повестки, а также итоги переговоров по заключению соглашения о свободной торговле с Ираном. Кроме этого, внимание вопросам конкуренции, устранению барьеров.
Фото: eec.eaeunion.org
Ия Малкина, официальный представитель ЕЭК:
Главы правительств рассмотрят информацию о ходе устранения барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, доклад о создании и развитии транспортной инфраструктуры на территорях государств ЕАЭС в направлениях восток-запад и север-юг, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс – один путь». А также годовой отчет о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них. И ряд других вопросов.
Ожидается, что на полях саммита будет подписано Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в странах ЕАЭС. Повестку дня предстоящего заседания ранее утвердил Совет Евразийской экономической комиссии.