Что рассмотрят главы правительств на заседании Евразийского межправсовета? Ия Малкина раскрыла подробности

В очном формате обсудят реализацию дорожной карты сотрудничества в рамках климатической повестки, а также итоги переговоров по заключению соглашения о свободной торговле с Ираном. Кроме этого, внимание вопросам конкуренции, устранению барьеров.

Ия Малкина, официальный представитель ЕЭК:

Главы правительств рассмотрят информацию о ходе устранения барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, доклад о создании и развитии транспортной инфраструктуры на территорях государств ЕАЭС в направлениях восток-запад и север-юг, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс – один путь». А также годовой отчет о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них. И ряд других вопросов.