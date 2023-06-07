Делегация Алтайского края посещает Беларусь. Что интересно гостям?

Новости Беларуси. Новый уровень сотрудничества. В Беларуси делегация Алтайского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О перспективах взаимодействия с регионом, который называют житницей Сибири, говорили в Минсельхозпроде.

Гостям интересны аграрные технологии, поставки нашей техники, с которой россияне в эти дни знакомятся на выставке «Белагро». Несмотря на географическую удаленность, отношения во всех сферах укрепляются. Лишь за первые три месяца года товарооборот превысил пять миллионов долларов. Ориентир для взаимодействия – подписанный во время VII Форума регионов Беларуси и России план мероприятий, цель которых нарастить присутствие на перспективном рынке.