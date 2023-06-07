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Делегация Алтайского края посещает Беларусь. Что интересно гостям?

07 июня 2023 07:52
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Новости Беларуси. Новый уровень сотрудничества. В Беларуси делегация Алтайского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О перспективах взаимодействия с регионом, который называют житницей Сибири, говорили в Минсельхозпроде.

Делегация Алтайского края посещает Беларусь. Что интересно гостям?-1

Гостям интересны аграрные технологии, поставки нашей техники, с которой россияне в эти дни знакомятся на выставке «Белагро». Несмотря на географическую удаленность, отношения во всех сферах укрепляются. Лишь за первые три месяца года товарооборот превысил пять миллионов долларов. Ориентир для взаимодействия – подписанный во время VII Форума регионов Беларуси и России план мероприятий, цель которых нарастить присутствие на перспективном рынке.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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