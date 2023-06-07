Правительственная делегация Беларуси вылетела в Сочи

Новости Беларуси. Правительственная делегация Беларуси направилась в Сочи, где пройдут заседания Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый день визита начнется со встречи Романа Головченко с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Премьер также встретится с российским коллегой Михаилом Мишустиным, затем главы правительств «пятерки» обсудят актуальную повестку ЕАЭС в узком составе. Кроме этого, состоится открытие второго Молодежного форума ЕАЭС и СНГ.