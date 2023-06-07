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Правительственная делегация Беларуси вылетела в Сочи

07 июня 2023 06:40
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Новости Беларуси. Правительственная делегация Беларуси направилась в Сочи, где пройдут заседания Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Правительственная делегация Беларуси вылетела в Сочи-1

Первый день визита начнется со встречи Романа Головченко с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Премьер также встретится с российским коллегой Михаилом Мишустиным, затем главы правительств «пятерки» обсудят актуальную повестку ЕАЭС в узком составе. Кроме этого, состоится открытие второго Молодежного форума ЕАЭС и СНГ.

# Международная политика # общество # Роман Головченко # Вениамин Кондратьев # Михаил Мишустин # Фотофакт

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