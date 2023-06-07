О чём пойдёт речь на заседании Евразийского межправсовета? Рассказал Головченко

Заседания Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ принимает Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятия на северо-восточном побережье Черного моря – в Краснодарском крае России – начинаются 7 июня и продолжатся до пятницы, 9 июня.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Повестка заседания межправсовета обширная – 22 вопроса, 10 из которых будут обсуждаться в узком составе. Повестка [Cовета – прим. ред.] глав правительств СНГ включает 17 пунктов, в том числе три для обсуждения в узком составе. В ходе визита также традиционно планируем провести двусторонние встречи с главами правительств других стран. Подробнее рассмотрим подготовку к встрече с делегацией Российской Федерации, нашего самого близкого друга, союзника и стратегического партнера. В первую очередь, необходимо сосредоточиться на вопросах практической реализации договоренностей глав государств, которые были достигнуты на крайней встрече. А также дальнейшего развития важного для нас вопроса промышленной кооперации.

В числе сопутствующих мероприятий выставка кооперационных проектов «Евразия – наш дом» и Пленарная сессия Евразийского конгресса.