«В марте мы объезжали все очаги». Как в Беларуси борются с борщевиком?

Вредит растение не только сельскому хозяйству. Оно выделяет сок, который при попадании на кожу вызывает серьезные ожоги.

Сергей Цвирко, председатель Потейсковского сельисполкома:

Борщевику уделяется очень большое внимание со стороны руководства Минской области, руководства райисполкома. Наша экологическая служба постоянно держит на контроле все очаги, которые возникают новые, все очаги старые под жестким контролем. На территории сельского совета порядка семи очагов. В основном, это труднодоступные места. Буквально в марте мы объезжали все очаги. Смотрим, где появляются маленькие отросточки. И, соответственно, работаем. Распространяем листовки с фотографиями, предупреждаем, что борщевик опасен.