Что построят в минском микрорайоне Лошица-7 к 2022 году

Новости Беларуси. Начинается освоение территории будущего микрорайона Лошица-7, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Начинается освоение территории будущего микрорайона Лошица-7, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Жилой комплекс появится в границах Игуменского тракта, третьего кольца и улицы Владимира Оловникова. Здесь возведут пять жилых домов, два из которых (более чем на 200 и 400 квартир) появятся уже к 2022 году.
Полностью благоустроят и дворовые территории. На окраине для удобства построят многоуровневый паркинг на 500 машиномест. Также проект застройки территории предусматривает и решение проблемы с нехваткой мест в дошкольных учреждениях. В центре микрорайона появится детский сад на 140 мест уже к 2022 году.