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Что построят в минском микрорайоне Лошица-7 к 2022 году

03 апреля 2020 14:57
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Новости Беларуси. Начинается освоение территории будущего микрорайона Лошица-7, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Что построят в минском микрорайоне Лошица-7 к 2022 году-1

Жилой комплекс появится в границах Игуменского тракта, третьего кольца и улицы Владимира Оловникова. Здесь возведут пять жилых домов, два из которых (более чем на 200 и 400 квартир) появятся уже к 2022 году.

Что построят в минском микрорайоне Лошица-7 к 2022 году-4

Полностью благоустроят и дворовые территории. На окраине для удобства построят многоуровневый паркинг на 500 машиномест. Также проект застройки территории предусматривает и решение проблемы с нехваткой мест в дошкольных учреждениях. В центре микрорайона появится детский сад на 140 мест уже к 2022 году.

# Строительство # общество # Фотофакт

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