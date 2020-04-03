Уже вывезли более 1700 кубометров мусора. Как убирают Минск после зимы

Новости Беларуси. Минск продолжают приводить в порядок после зима. Апрель в столице – месяц благоустройства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за нынешней бесснежной зимы многие ЖКХ начали работы по благоустройству еще в марте. Уже вывезено более 1 700 кубометров мелкого и крупногабаритного мусора. Также благодаря хорошей погоде в марте на придомовых территориях высадили около 1500 деревьев и более 2000 кустарников.