Уже вывезли более 1700 кубометров мусора. Как убирают Минск после зимы

Новости Беларуси. Минск продолжают приводить в порядок после зима. Апрель в столице – месяц благоустройства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск продолжают приводить в порядок после зима. Апрель в столице – месяц благоустройства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Из-за нынешней бесснежной зимы многие ЖКХ начали работы по благоустройству еще в марте. Уже вывезено более 1 700 кубометров мелкого и крупногабаритного мусора. Также благодаря хорошей погоде в марте на придомовых территориях высадили около 1500 деревьев и более 2000 кустарников.
С 1 апреля работники ЖКХ районов приступили к основным работам. Это уборка и восстановление газонов, ремонт и покраска детского игрового оборудования, комплексная уборка подъездов, озеленение и многое другое. В этом сезоне из-за профилактики вирусных инфекций работы пройдут без широкого участия минчан.