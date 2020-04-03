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Уже вывезли более 1700 кубометров мусора. Как убирают Минск после зимы

03 апреля 2020 14:55
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Новости Беларуси. Минск продолжают приводить в порядок после зима. Апрель в столице – месяц благоустройства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже вывезли более 1700 кубометров мусора. Как убирают Минск после зимы-1

Из-за нынешней бесснежной зимы многие ЖКХ начали работы по благоустройству еще в марте. Уже вывезено более 1 700 кубометров мелкого и крупногабаритного мусора. Также благодаря хорошей погоде в марте на придомовых территориях высадили около 1500 деревьев и более 2000 кустарников.

Уже вывезли более 1700 кубометров мусора. Как убирают Минск после зимы-4

С 1 апреля работники ЖКХ районов приступили к основным работам. Это уборка и восстановление газонов, ремонт и покраска детского игрового оборудования, комплексная уборка подъездов, озеленение и многое другое. В этом сезоне из-за профилактики вирусных инфекций работы пройдут без широкого участия минчан.

# ЖКХ # общество # Фотофакт

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