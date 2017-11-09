Что показала вторая экологическая экспедиция с участием движения «Ока» на БелАЭС

9 ноября эксперты из Беларуси и России провели очередной этап мониторинга строительства в Островце. Это уже вторая экологическая экспедиция на нашу атомную станцию с участием движения «Ока».

Новости Беларуси. Экологическая ситуация вокруг белорусской АЭС на постоянном контроле у специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Образцы почвы и воды из реки Вилия Алан Владимирович берет даже за несколько километров от строящейся станции. Здесь находится так называемый «заборный ковш» для АЭС. Собранные контейнеры отправят в лабораторию Московского госуниверситета.

Александр Бервяченок, студент пятого курса: Если говорить по радиационному фону, то показания у нас в норме. Если говорить о примерных значениях, то они составляют приблизительно 0,10-0,11 микрозивертов в час.

Замеры делаются по нескольким направлениям в самых разных точках – и вдали от станции, и непосредственно на ней, и в городе атомщиков. Сейчас экологи снимают показания радиационного фона неподалеку от стройплощадки.

Алан Хасиев, председатель координационного совета межрегионального общественного экологического движения «Ока» (Росссия):

Вы должны все знать, что когда экологи-общественники делают какое-то заключение, они по законодательству Российской Федерации несут равную ответственность. Уголовную ответственность.

Еще один очень важный момент. Мы должны понять, что во взаимоотношениях с атомщиками и неправительственным сектором (то, что мы называем «общественные организации»), мы должны придерживаться четких принципов открытости, равенства и взаимности.