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Что показала вторая экологическая экспедиция с участием движения «Ока» на БелАЭС

09 ноября 2017 20:59
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Новости Беларуси. Экологическая ситуация вокруг белорусской АЭС на постоянном контроле у специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 ноября эксперты из Беларуси и России провели очередной этап мониторинга строительства в Островце. Это уже вторая экологическая экспедиция на нашу атомную станцию с участием движения «Ока».

Что показала вторая экологическая экспедиция с участием движения «Ока» на БелАЭС -1

Образцы почвы и воды из реки Вилия Алан Владимирович берет даже за несколько километров от строящейся станции. Здесь находится так называемый «заборный ковш» для АЭС. Собранные контейнеры отправят в лабораторию Московского госуниверситета.

Что показала вторая экологическая экспедиция с участием движения «Ока» на БелАЭС -4

Вместе с российским экспертом – белорусские студенты, которым еще предстоит стать специалистами в области радиационных исследований. Перенимают опыт.

Что показала вторая экологическая экспедиция с участием движения «Ока» на БелАЭС -7

Александр Бервяченок, студент пятого курса:
Если говорить по радиационному фону, то показания у нас в норме. Если говорить о примерных значениях, то они составляют приблизительно 0,10-0,11 микрозивертов в час.

Что показала вторая экологическая экспедиция с участием движения «Ока» на БелАЭС -10

Замеры делаются по нескольким направлениям в самых разных точках – и вдали от станции, и непосредственно на ней, и в городе атомщиков. Сейчас экологи снимают показания радиационного фона неподалеку от стройплощадки.

Что показала вторая экологическая экспедиция с участием движения «Ока» на БелАЭС -13

Алан Хасиев, председатель координационного совета межрегионального общественного экологического движения «Ока» (Росссия):
Вы должны все знать, что когда экологи-общественники делают какое-то заключение, они по законодательству Российской Федерации несут равную ответственность. Уголовную ответственность.

Еще один очень важный момент. Мы должны понять, что во взаимоотношениях с атомщиками и неправительственным сектором (то, что мы называем «общественные организации»), мы должны придерживаться четких принципов открытости, равенства и взаимности.

Что показала вторая экологическая экспедиция с участием движения «Ока» на БелАЭС -16

Полученные и систематизированные данные лягут в основу экологического паспорта площадки Белорусской атомной станции, города Островца и прилегающих районов.

Что показала вторая экологическая экспедиция с участием движения «Ока» на БелАЭС -19

Евгений Горин, СТВ:
Каждую точку экологи помечают на карте, чтобы с течением времени снова провести замеры. Сегодня таких точек около 820.

Что показала вторая экологическая экспедиция с участием движения «Ока» на БелАЭС -22

Подобные исследования проводятся регулярно. Привезут топливо – новая экспедиция. Данные сравниваются, анализируются. В какую сторону, например, меняется экологическая ситуация? Таким образом, есть четкая картина, как меняется или не меняется окружающая среда вокруг АЭС. Эти данные исключают непрозрачность информации.

# общество # АЭС в Беларуси # Фотофакт # Алан Хасиев # Евгений Горин

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