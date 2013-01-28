Что планируют реализовать белорусские ученые в 2013?

Новости Беларуси. Главный научный потенциал страны сосредоточен в Национальной академии наук. Многие исследования ее сотрудников получили широкое признание во всем мире и сегодня успешно применяются в различных сферах: космической, нанотехнологиях, сельском хозяйстве, промышленности, медицине.

Так, в прошлом году отечественные ученые создали белорусский аппарат для ускоренного роста стволовых клеток, разработали 12 субстанций для производства лекарств. Одно из главных достижений в космической сфере — белорусский спутник, который успешно выведен на орбиту. С его помощью специалисты уже получают ценнейшие сведения. Задача новых технологий: сделать производство более эффективным и экономически выгодным, что особенно востребовано в 2013, объявленным годом бережливости.

Владимир Самосюк, генеральный директор НПЦ по механизации сельского хозяйства НАН Беларуси:

Мы можем все комплектующие для биогазовых установок саму технологию создать белорусскую. Это будет гораздо дешевле. И мы приступили к реализации программы. В этом году введем в эксплуатацию биогазовую установку в деревне Зазерье Пуховичского района. Мы решаем ряд проблем: снабжение электричеством, теплом и, конечно, получаем высококачественные удобрения.

Александр Ратько, заместитель директора по научно-инновационной работе Института химии новых материалов НАН Беларуси:

Производим композиционные материалы. Это позволяет удешевить ту же стоимость деталей для автомобилей или оснований пластиковых карточек различных назначений, тем самым пытаемся заместить импорт.

Александр Кильчевский, директор института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Делаем генетические паспорта человека по более чем 60 генам, выявляем генетическую предрасположенность к различным заболеваниям, что позволяет потом медикам ставить более корректный диагноз.

Изучая 20 генов предрасположенности к спортивной успешности мы можем помочь профрелизации спортсменов.