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Я стала счастливее! Финалистка 2 сезона «Есть девчонка одна» рассказала о съёмках

04 ноября 2024 13:58
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Свершилось! Уже начиная со 2 ноября в эфире телеканала «РТР-Беларусь» – второй сезон мегапроекта «Есть девчонка одна». Самое женское реалити-шоу на белорусском телевидении возвращается! Представители народных профессий, самые замечательные девушки нашей страны сойдутся в битве за главный приз!

В студии программы «Новое утро» – одна из участниц проекта Марина Мамаева.

Я стала счастливее! Финалистка 2 сезона «Есть девчонка одна» рассказала о съёмках-2

Марина Мамаева, финалистка второго сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна»:
Я представляю профессию швея, я из Бобруйска. Когда я ехала на съемки, было очень страшно. Я вообще не знала, что меня там ждет. Когда попала в студию. Там была достаточно спокойная, комфортная обстановка. Было уютно, тепло, профессиональная команда телеканала СТВ.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Кто вас уговорил участвовать?

Марина Мамаева:
Ко мне пришли руководители нашего предприятия, предложили поучаствовать в кастинге, я согласилась. Мне помогли снять видеоролик для кастинга. И через две недели мне позвонили и предложили стать участницей телепроекта.

Смотрите подробности в видео. 

# Александр Меженный # Конкурс # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв

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