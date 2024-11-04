Я стала счастливее! Финалистка 2 сезона «Есть девчонка одна» рассказала о съёмках

Свершилось! Уже начиная со 2 ноября в эфире телеканала «РТР-Беларусь» – второй сезон мегапроекта «Есть девчонка одна». Самое женское реалити-шоу на белорусском телевидении возвращается! Представители народных профессий, самые замечательные девушки нашей страны сойдутся в битве за главный приз!

Марина Мамаева, финалистка второго сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна»:

Я представляю профессию швея, я из Бобруйска. Когда я ехала на съемки, было очень страшно. Я вообще не знала, что меня там ждет. Когда попала в студию. Там была достаточно спокойная, комфортная обстановка. Было уютно, тепло, профессиональная команда телеканала СТВ.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Кто вас уговорил участвовать?

Марина Мамаева:

Ко мне пришли руководители нашего предприятия, предложили поучаствовать в кастинге, я согласилась. Мне помогли снять видеоролик для кастинга. И через две недели мне позвонили и предложили стать участницей телепроекта.