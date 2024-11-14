Что нужно знать о сахарном диабете? Врач рассказала самое важное о невидимой эпидемии

Незаметная эпидемия. В мире почти полмиллиарда людей больны сахарным диабетом. В Беларуси на учете состоят около 20 тысяч. Но что мы знаем об этой болезни, если не столкнулись сами? Практически ничего. Пора ликвидировать пробелы. Сделаем это сегодня, 14 ноября, во Всемирный день борьбы с диабетом.

Евгения Тимошенко, заведующая отделением общей врачебной практики УЗ «29-я городская поликлиника»:

На самом деле существуют различные виды сахарного диабета. Первый – инсулин-зависимый диабет, когда предпосылкой для развития служат больше генетические факторы. При этом не происходит выработка самого гормона инсулина в организме. Второй тип сахарного диабета – это инсулин-независимый сахарный диабет. То есть при этом виде уровень инсулина в крови может быть на нормальном уровне или даже немного повышен, но при этом инсулин не достигает органов-мишеней и клеток-мишеней, которые действуют в последующем для снижения глюкозы в крови. Этот тип диабета уже зависит от потребления продуктов и вообще от внешних факторов.