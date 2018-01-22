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Способен проехать после пробития колеса 100 километров: в Беларусь прибыла партия бронеавтомобилей «Дракон»

22 января 2018 07:46
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Новости Беларуси. В Вооруженные Силы поставлена очередная партия бронеавтомобилей «Дракон», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Способен проехать после пробития колеса 100 километров: в Беларусь прибыла партия бронеавтомобилей «Дракон»-1

Машины прибыли спецрейсом из Китайской Народной Республики. «Даянг», как его называют в Поднебесной, на вооружение белорусской армии был принят в 2017 году и уже успел принять участие в совместном стратегическом учении «Запад-2017». Новые внедорожники несколько отличаются от своих предшественников. После опытной эксплуатации в Беларуси, броневики были доработаны.

Способен проехать после пробития колеса 100 километров: в Беларусь прибыла партия бронеавтомобилей «Дракон»-4

Дмитрий Упоров, заместитель начальника Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны:
Сотрудничество между нашими странами активно развивается по всем направлениям и двустороннее военное сотрудничество не является исключением.

В каждом бронеавтомобиле может размещаться до 9 военнослужащих в полной боевой экипировке. Полностью сварной корпус, выполненный из стальной брони, обеспечивает защиту 4 класса. Автомобиль оборудован шинами с системой контроля стабильности давления и способен проехать после пробития колеса не менее 100 километров.

Способен проехать после пробития колеса 100 километров: в Беларусь прибыла партия бронеавтомобилей «Дракон»-7

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Дмитрий Упоров

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