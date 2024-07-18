Какими симптомами сопровождается катаракта – ответил врач

Катаракта – серьезное заболевание глаз, которое характеризуется помутнением хрусталика. Оно способно значительно снизить зрение и повлечь за собой ограничения в повседневной жизни.
Катаракта – серьезное заболевание глаз, которое характеризуется помутнением хрусталика. Оно способно значительно снизить зрение и повлечь за собой ограничения в повседневной жизни.
Виталий Антоненко, ведущий офтальмохирург медицинского центра «Мерси»:
В глазу есть линза, я пациентам рассказываю – это как стеклышко, она должна быть прозрачная. Эта линза создана для того, чтобы наводить резкость, то есть благодаря этому мы видим близко и далеко. Хрусталик по каким-то причинам мутнеет. Когда этот хрусталик мутнеет, помутнение хрусталика называется словом «катаракта».
Как правило, это возрастное заболевание. После 40 лет с таким недугом сталкивается 5 % населения, после 50 лет – 10 %. В 80-летнем возрасте катаракта диагностируется у 100 % людей. Также к причинами возникновения катаракты относят травмы глаз, врожденные дефекты, такие заболевания, как сахарный диабет и даже длительное воздействие ультрафиолетовых лучей.
Виталий Антоненко:
Какими симптомами сопровождается катаракта? То есть раз хрусталик стал мутнеть, человек смотрит как через мутное стекло. То есть зрение снижается, снижается контрастность, цветовое какое-то восприятие. Иногда бывает такое довольно удачное состояние, когда человек читал в очках, потом начинает читать без очков. У него становится немножко лучше зрение вблизи, но страдает зрение в даль. Это такое краткосрочное и мнимое изменение. То есть, если человек начинает в возрасте менять очки или снимать – это уже один из признаков катаракты. Как правило, это снижение зрения. Снижение зрения идет постепенно, то есть люди часто даже не замечают, что у них снижено зрение. Они приходят на осмотр: «Я хорошо вижу». Уже когда катаракту им вылечили, они домой приходят и говорят: «Боже, у меня обои не того цвета. Как я жил вообще в этом?»
Помните, это прогрессирующее заболевание. Единственный способ лечения катаракты – хирургическое вмешательство, удаление помутневшего хрусталика и его замещение искусственным. Современные технологии позволяют проводить такую операцию с минимальными рисками и высокой эффективностью.
Виталий Антоненко:
Метод лечения единственный, как бы это плохо не звучало – это операция. Сегодня операция по поводу катаракты – это не то, что люди думают об операциях. То есть у нас обычно ассоциация: операция – это кровь, наркоз, боль. Хирургия катаракты – это сейчас не то. То есть это амбулаторная операция, которая выполняется в течение минут 10. Из ощущений у человека – это яркий свет светит в глаз, и течет вода по глазу. После операции человек встает, идет домой и возвращается к обычной жизни. Только капает капли и ходит на осмотр в центр. То есть, естественно, это возможно при наличии современного оборудования и, естественно, обученного персонала.
Современная медицина позволяет вернуть ясность зрения. Поэтому обращайте внимание на симптомы катаракты и своевременно обращайтесь за помощью к офтальмологам, чтобы сохранить свое зрение и качество жизни. Не откладывайте заботу о своем здоровье на потом.
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