Какими симптомами сопровождается катаракта – ответил врач

Виталий Антоненко, ведущий офтальмохирург медицинского центра «Мерси»:

В глазу есть линза, я пациентам рассказываю – это как стеклышко, она должна быть прозрачная. Эта линза создана для того, чтобы наводить резкость, то есть благодаря этому мы видим близко и далеко. Хрусталик по каким-то причинам мутнеет. Когда этот хрусталик мутнеет, помутнение хрусталика называется словом «катаракта».

Как правило, это возрастное заболевание. После 40 лет с таким недугом сталкивается 5 % населения, после 50 лет – 10 %. В 80-летнем возрасте катаракта диагностируется у 100 % людей. Также к причинами возникновения катаракты относят травмы глаз, врожденные дефекты, такие заболевания, как сахарный диабет и даже длительное воздействие ультрафиолетовых лучей.

Виталий Антоненко:

Какими симптомами сопровождается катаракта? То есть раз хрусталик стал мутнеть, человек смотрит как через мутное стекло. То есть зрение снижается, снижается контрастность, цветовое какое-то восприятие. Иногда бывает такое довольно удачное состояние, когда человек читал в очках, потом начинает читать без очков. У него становится немножко лучше зрение вблизи, но страдает зрение в даль. Это такое краткосрочное и мнимое изменение. То есть, если человек начинает в возрасте менять очки или снимать – это уже один из признаков катаракты. Как правило, это снижение зрения. Снижение зрения идет постепенно, то есть люди часто даже не замечают, что у них снижено зрение. Они приходят на осмотр: «Я хорошо вижу». Уже когда катаракту им вылечили, они домой приходят и говорят: «Боже, у меня обои не того цвета. Как я жил вообще в этом?»