Что лежит в основе созависимых отношений? Ответила психолог

Многие из нас в детстве читали книгу про Питера Пэна, где была девочка Вэнди, которая жила с родителями и младшими братьями. Именно ее именем назвали синдром, который заставляет нас заботиться обо всех и часто забывать о себе. О том, как чрезмерная жертвенность влияет на вашу собственную жизнь, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Виктория Протас, кризисный психолог:

Из детства.

Михаил Свито:

Что на это влияет, что в детстве происходит?

Виктория Протас:

Родители, отношения в детско-родительской семье. То есть, если в детско-родительской семье было, например: мать черствая, холодная либо отец, кто-то из родственников близких, с кем ребенок коммуницировал. Если в детстве были определенные рамки, когда нужно заслужить любовь, быть хорошей девочкой – этого достаточно для того, чтобы эта хорошая девочка выросла и пошла в мир с этой концепцией.