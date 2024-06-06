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Что лежит в основе созависимых отношений? Ответила психолог

06 июня 2024 22:27
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Многие из нас в детстве читали книгу про Питера Пэна, где была девочка Вэнди, которая жила с родителями и младшими братьями. Именно ее именем назвали синдром, который заставляет нас заботиться обо всех и часто забывать о себе. О том, как чрезмерная жертвенность влияет на вашу собственную жизнь, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Откуда появляется созависимость?

Что лежит в основе созависимых отношений? Ответила психолог-1

Виктория Протас, кризисный психолог:
Из детства.

Михаил Свито:
Что на это влияет, что в детстве происходит?

Виктория Протас:
Родители, отношения в детско-родительской семье. То есть, если в детско-родительской семье было, например: мать черствая, холодная либо отец, кто-то из родственников близких, с кем ребенок коммуницировал. Если в детстве были определенные рамки, когда нужно заслужить любовь, быть хорошей девочкой – этого достаточно для того, чтобы эта хорошая девочка выросла и пошла в мир с этой концепцией.

«Отобрали или запретили». Как подавленные желания отражаются на взрослой жизни – подробнее здесь.

# Психология # общество # Михаил Свито # Виктория Протас

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