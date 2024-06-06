Дворец Сапег, старинные блюда и новый скейт-парк – в Пружанах стартовал юбилейный фестиваль «Вытокi»

Величие наследия Сапег, гастрономия и художественный интерактив «стАРТ» в стиле традиционных белорусских покрывал. В Пружанах стартовал юбилейный, XX спортивно-культурный фестиваль «Вытокi», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2024 году в новом, расширенном формате и лишь в одном городе! Праздник продлится три дня, и все самое яркое впереди!

Туристическая акция «Вандруй, адчуй, натхняйся!» объединила порядка полусотни представителей СМИ и туристической индустрии, чтобы познакомиться с культурными жемчужинами пружанского края. Дворец в Ружанах – памятник архитектуры Беларуси начала XVII века – встречает гостей впервые после масштабной работы реставраторов, которые восстановили восточную часть практически из руин.

Также в маршруте – здравница, известная далеко за пределами Беларуси и новая экотропа. А вот кульминацией стало знакомство с традиционной гастрономией здешних мест. Старинные рецепты объединили в новое издание и для участников фестиваля приготовили блюда с каждой страницы кулинарной книги.

Наталия Прокопович, главный специалист отдела культуры Пружанского райисполкома:

В прошлом году город Пружаны отмечал 590 лет со дня основания. Наверное, звезды сошлись в этот момент, нам как раз удалось собрать все то, что долгие годы копилось, в одном издании. Собирали уникальные рецепты, потом они были приготовлены, отсняты в эту книгу. Кстати, это все было сделано за один день – именно приготовлены все блюда – и издание увидело свет.

В музее-усадьбе «Пружанский палацик» всех гостей фестиваля встречала выставка оригинальных белорусских «посцiлак» – это самотканые покрывала, которые выполнялись в традиционной технике. А для участников запланировали художественный интерактив – стиль «посцiлак» повторит при оформлении нового скейт-роллер парка в Пружанах. Это подарок от Национального олимпийского комитета городу.

Лилия Лукашенко, директор художественной галереи «Арт Хаос», организатор фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу»:

Художник Сергей Ашуха разработал концепцию оформления этой площадки. Ну и, конечно же, большая команда художников, за что огромное им спасибо, наносили вот этот рисунок достаточно долго, кропотливо. Деткам оставили небольшие фрагменты, которые они должны зарисовать. Дети, приняв участие, наверное, всегда будут бережнее относиться к тому объекту, который они разукрашивали своими ручками.

Мы немножко с подругой моей поразукрашивали. Мне понравилось. Интересно.